進軍東南亞市場 美時製藥與向榮生技獲新進展

（中央社記者何秀玲台北21日電）製藥公司美時先前簽署資產購買協議，收購5項藥品在越南的商標、藥品上市許可及製造供應協議相關權利，今天宣布藥品組合收購案取得最新進展，已完成Betahema、Folinato、Carmotop及Espacox等4項藥品的交割條件，將在2026年第1季開始銷售。

美時2025年6月通過子公司向DUY TAN PHARMACEUTICAL購買5項產品的越南藥證案。

美時製藥表示，5項藥品的產品組合涵蓋血液學、心血管、腫瘤及抗發炎等多個治療領域；這項組合2024年在越南銷售額約為800萬美元（約新台幣2.5億元），2022至2024年間實現年均複合成長率達22%，顯示在當地市場具商業潛力。

另外，美時製藥今年1月6日也曾宣布，用於降低高風險族群心血管疾病發生率的處方藥物VAZKEPA，已獲新加坡衛生科學局核准上市，首度打入東南亞市場，達成重要里程碑。

另外，再生醫學幹細胞新藥公司向榮生技今天也宣布，外泌體產品已取得菲律賓食品藥物管理局的化粧品通知核准，將於菲律賓市場銷售；這是繼日本市場後，進軍東南亞的重要布局。

向榮生技透過新聞稿表示，菲律賓人口逾1億人，是東南亞重要的醫美及化粧品消費市場，近年持續蓬勃成長；這次核准顯示向榮外泌體產品已符合東協化粧品指令標準（ASEAN Cosmetic Directive），此標準是由東協10國共同制定，為後續拓展其他東南亞市場奠定基礎。

向榮生技表示，除了將透過當地合作夥伴進行市場布局之外，也將向其他東協國家推進。（編輯：林家嫻）1150121