進軍東南亞 三立電視攜手新傳媒開發愛情戲劇

四季線上／謝佳臻 編輯乃哥（徐乃麟）個性向來直接敢言，過往給人印象多半是脾氣火爆，從出道以來風波不斷，甚至會在網路上跟網友「開槓」，最近乃哥脾氣大改幾乎不再罵來賓，反而自嘲時常有上法院經驗等等，溫和許多，這次私下「耍狠」，卻遭劉璇「啪啪」吐槽？《天才衝衝衝》開播近20年，是上千集的「老節目」，但順應時代潮流，加上受網路節目影響，近期節目製作常把「幕後」片段播出，讓觀眾一探更多拍攝幕後的小秘密，竟發現乃哥在開拍練習時，竟然揚言要「封殺」來賓？這集《天才衝衝衝》邀請到徐小可、李懿、劉璇、大鶴、夏宇禾、蘇炳憲、張棋惠、夏宇童、盧學叡、周宇柔一起同樂。在單元「我們是詞擅團體–廝殺版」中，因戰況拉鋸太大，為提升遊戲體驗，讓兩位主持大哥徐乃麟與曾國城最終PK，竟近一分鐘兩人都支支吾吾造不出詞彙，本以為是強強的對決，最後卻笑場收尾，可堪稱當日最弱對決。兩人支支吾吾半分鐘卻造不出詞彙。笑場後凱希和張文綺衝出來造詞給兩位大哥。在大家嘲笑同時，劉璇跳出來爆料乃哥在錄影前，說如果兩個都沒答出來，那個人就再也不要來了！節目也將開錄前的威嚇畫面公布，工作人員有表示如果兩人同時卡了五秒鐘以上，甚至時間到兩個都沒有答出詞彙，就兩位一起換下場。當時乃哥就回工作人員說：「多慮了，沒有這麼爛的。」更揚言：「以後通告不會發他！」搞得全場來賓哀嚎：壓力也太大了吧！劉璇刻意指著乃哥和城城問：是誰說？乃哥在開錄前威嚇全場。劉璇當面打臉當初說「不會這麼爛」的乃哥。臉僵在那的乃哥，逗得全場大笑要他們兩個以後都不要來了。曾國城也笑倒在桌上，而張文綺也很機智要求「再一題」，所幸最後曾國城扳回一城，而乃哥被糾正後也幽默化解，果然有了寶貝孫子，當爺爺後脾氣逐漸溫和起來。被說穿的乃哥，表情一度定格，接著轉為笑容。同樣表現不好的曾國城也在一旁笑自己。每周六晚上10點四季線上12華視頻道看最新一集播出的《天才衝衝衝》，或是每周日下午3點上架最新一集《天才衝衝衝》VOD，通通免費看！👉【華視頻道】每週六晚上10：00《天才衝衝衝》全台首播👉【VOD免費看】每週日下午3：00《天才衝衝衝》重播👉【Fast TV飛速看】點開就在播《天才衝衝衝》無限馬拉松《天才衝衝衝》EP992完整版【看更多天才衝衝衝精華】宅男女神也怕被罵 徐乃麟反駁：從沒罵過人！僅承認「那一次」一次一萬？徐乃麟玩笑開過頭 康茵茵「被說便宜」朝他怒丟道具徐乃麟沒在怕「炎上」！直言「這大哥」很下流 全場驚也不收回前言更多四季線上報導《綜藝新時代》慶功楊繡惠突崩潰！ 驚聞出國「挑戰一計畫」嚇到激吻阿翔《超級冰冰Show》歌手們都去演戲！白冰冰子弟兵砸百萬 暖心計畫曝光了《明日之星》《那麼旺》選手齊聚！《冰冰Show》歌手憶當年 她曝「胸部變四個」超慘劇

四季線上影視 ・ 1 天前 ・ 發起對話