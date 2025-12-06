進軍東南亞 三立電視攜手新傳媒開發愛情戲劇
（中央社記者洪素津台北6日電）三立電視進軍東南亞市場，和新加坡新傳媒於亞洲電視論壇簽署合作備忘錄，合力開發奇幻愛情劇「佛系使者－阿夜」，啟動跨國「愛情戲劇聯合開發計畫」。
三立電視透過新聞稿表示，和新傳媒（Mediacorp）於亞洲電視論壇（Asia TV Forum, ATF）正式簽署合作備忘錄，宣布雙方共同開發奇幻愛情劇「佛系使者－阿夜」作為合作開端，在內容創新、平台串聯與幕後人才培育上展開深度合作，為亞洲的愛情戲劇市場注入全新能量。
三立電視和新傳媒將著重於「內容深化」與「人才共育」方向，共同建立系統化的愛情戲劇人才培育機制，從編劇開發、導演視覺語言、製作流程到後期創意全面串接，讓台灣與新加坡的新銳創作者能參與跨國內容實作。
雙方也將於明年啟動後續多部愛情類型劇的聯合開發與製作，持續深化台灣與新加坡在華語影視市場的策略合作，攜手拓展全球內容版圖。（編輯：張雅淨）1141206
