進軍熊本台灣祭 屏東十大伴手禮展現南國魅力

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府率領屏東十大伴手禮店家前往日本熊本市參加「KUMAMOTO台灣祭2025」，以屏東在地特色與生活美學展現南國物產實力，推廣優質品牌進軍國際市場，參展品牌有「味一食品」、「檸檬大叔」、「大花農場」、「沐穀曲」等知名店家皆受到日本消費者的好評，展現屏東產業創新能量。

屏東縣政府表示，屏東十大伴手禮店家前進熊本，引發日本民眾好奇、買氣熱烈，「味一食品」的新鮮魚鬆、魚類加工品；「檸檬大叔」的天然檸檬原汁；「大花農場」有機玫瑰茶飲、果醬及保養品，吸引眾多女性消費者選購；「沐穀曲」的手工鳳梨酥也深獲市場好評。

廣告 廣告

縣府傳播暨國際事務處表示，「KUMAMOTO台灣祭」自2023年起於日本熊本市花畑廣場舉辦，為九州地區規模最大的台灣主題活動，也是日本民眾體驗台灣文化、美食及市集魅力的重要年度盛會，今年活動規模擴大，集結近60個攤位，內容涵蓋台灣特色小吃、文創藝品、舞蹈表演、燈籠展示及夜市重現等，並結合萬聖節主題變裝遊行，吸引超過15萬人參與，成為熊本秋季最受矚目的城市活動。

熊本市與屏東皆為農業重鎮，雙方在農產加工與食品研發領域具備深厚基礎，此次參與「KUMAMOTO台灣祭2025」，不僅推廣屏東優質產品行銷國際，更是深化台日友誼，促進雙方文化與產業交流，讓屏東好物走向世界，展現台灣最南端的熱情與創意。

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》高雄這所國小畢旅爽玩日本5天只要5千元 校長證實：是真的

怕被誤認中國人？韓前免稅店員曝「台灣人4大特徵」：分辨得出來

豬瘟防疫慢半拍盧秀燕挨轟 台大學生萬聖節集體扮「盧媽媽」遊行

沒拿到未成年同意書！台師大女足抽血換學分 周台英博士學位被撤銷

