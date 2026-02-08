進金庫吸財氣 銀行發財水、發財金領取攻略
[NOWnews今日新聞] 迎接2026火馬年，許多人不僅祈求新的一年好運到，更要財運旺旺來。由於銀行過去被稱為「錢莊」，也是「聚財」象徵，不少人會到銀行取水，拿回家當「發財水」。不過，現在很多銀行在農曆年前後都會提供限量發財水、發財金及發財米等開運小物，「發財水」甚至還挑選吉日吉時，先進金庫吸財氣，「發財金」也會經廟宇過爐及誦經加持，若想要領取這些銀行開運小物，記得先了解各銀行的領取時間及方式，免得白跑一趟。
台北富邦銀行
今年北富銀發財金與發財水設計別具匠心，以象形文字「馬」結合古印篆刻，展現濃厚的傳統美感，寓意馬年一馬當先，事業與財運齊頭並進，其中發財金將於2月9日起開始發送，凡財富管理客戶至分行交易，即可獲贈一份；發財水則將於2月23日開工日起開放領取，只要至全台分行洽辦業務即可領取1瓶，數量有限，送完為止。
北富銀表示，因每年領取人潮十分踴躍，儘管今年已加碼準備8萬份發財金和10萬瓶發財水，仍可能供不應求，建議需要的民眾及早前往分行索取，把好運帶回家。
永豐銀行
今年推出「馬年四寶」包括發財水、迎福春聯、聚寶袋及發財糖，全台預計發送逾3萬瓶發財水，其中春節前3日（2月11至13日）於全台125間分行、每日限量發送88瓶發財水，民眾前往辦理換新鈔等各項業務，即可免費領取限量開運小物，增添新年好彩頭。同時，跟行營業大廳也將提供2款發財糖、為客戶添福氣。
台新銀行
台新銀行亦於全台分行準備58888份經金山財神廟祈福的開運發財金、88888瓶吸附滿滿銀行金庫財氣的開運水，以及5888個YBO兒童會員專屬的馬年主題小提燈，致贈臨櫃辦理業務的客戶。
另外，今年也針對理財客戶推出「金庫納財禮盒」，禮盒外觀象徵穩固資產的財富金庫，壓印精緻馬形圖騰，寓意祥獸守護金庫，深刻傳遞台新銀行「守護財富、長久相伴」的品牌承諾，為新的一年注入馬到成功、財運奔騰的祝福，內含馬年紅包袋、發財金，以及兩罐特別設計的開運氣泡水，組合成獨家的「發財開運三秘技」，包括雙馬奔騰開運水、馬年紅包袋及開運發財金。開運水吸納過銀行金庫財氣，開運發財金經金山財神廟祈福加持。
新光銀行
新光銀行今年也準備財發水、發財金等開運好物，其中再度攜手艋舺龍山寺發放限量「馬年發財金」，並於農曆12月15日吉日吉時舉行加持儀式，象徵財運奔騰、好運延續，祝福客戶在新的一年萬事順遂，限量1000份，將於大年初一在艋舺龍山寺發送，民眾可親臨現場排隊索取。
此外，板橋龍山寺文化廣場大年初一當日下午2時30分將舉辦「丙午年新春團拜祈福法會」，禮請法師主法，帶領信眾誦經、叩鐘祈福。參與法會的信眾同樣能獲贈新光銀行「馬年發財金」，限量200份，現場並提供桂圓紅棗茶，讓民眾在農曆新年的第一天感受滿滿祝福，為新的一年增添平安與喜氣。
兆豐銀行
今年準備8萬瓶「駿馬納財」發財水及5萬包「馬上發財」發財米，自2月起陸續於全台各分行限量贈送，數量有限，送完為止，並結合全國12家分行舉辦名師揮毫活動，其中「發財米」嚴選來自彰化田中地區的優質濁水米，稻作灌溉水源取自合歡山融雪，並經八堡圳引流濁水溪水系，水質豐沛、孕育出粒粒飽滿、口感香Q的優質好米，象徵豐收、富足與平安健康，讓客戶在新的一年「吃得安心、過得順心」，迎向2026年的美好未來。
第一銀行
迎接2026年農曆春節，特別準備「米滿倉·財滿庫」的發財米及「馳騁金路」馬年發財錢母贈送客戶，其中再次嚴選花蓮富里米，首次結合存錢筒實用功能，特製5萬份「火馬迎新春，米滿倉·財滿庫」發財米，鼓勵民眾享用開運在地好米之外，也能透過存錢筒養成儲蓄習慣，新年聚財更守財，而且選定吉日放入金庫加持，並經同仁祈願祝福，才送到客戶手中。
從2月2日至2月23日，只要是第一銀行存戶或新往來客戶，前往各分行臨櫃申辦數位化服務，如臨櫃約定或變更為電子對帳單並完成驗證、手機下載行動銀行APP、完成行動支付綁定如台灣Pay，且加入第一銀行LINE官方帳號成為第一好友並綁定個人化金融服務，或同時申辦兩項以上業務，如開立證券戶/申辦信用卡/e-First智能理財/百元奇基/黃金存摺/外匯/保險等），即可將發財米帶回家。
此外，第一銀行「馳騁金路」馬年發財錢母已於吉日赴香火鼎盛的「金山財神廟」過爐加持，祈請五路財神賜福，讓客戶在新的一年事業鴻圖大展、投資獲利廣納財富、全家平安順心，歡迎至第一銀行洽辦個人貸款之民眾向消金專員索取，放置於隨身錢包或夾入常用存摺中，象徵財庫飽滿，正財、偏財「馬」上入袋。
渣打銀行
2026馬年特別準備限量「馬年大吉」發財水致贈客戶，「馬年大吉」發財水瓶身印上駿馬奔騰圖案，寓意財源滾滾來，讓客戶不只荷包滿滿，還能生財開運福壽綿延，更特別挑選在吉時放入金庫，有「陽氣」及「財氣」加持的發財水，只要蒞臨全台分行進行保單健檢或保險財務需求分析，就有機會獲得馬年限量版發財水，在新的一年開運招財，大發利市。
滙豐銀行
蒞臨全台滙豐銀行分行辦理業務，便有機會獲得超夯的馬年限量招財幸運禮，包含經過金庫加持，助客戶招財開運限量38888瓶的發財水，以及燙金質感設計，呈現滙豐守護神獅子的福氣滿滿紅包袋，助大家在新的一年增添福運，匯聚財氣。
國泰金控
今年結合傳統生肖意象與台灣在地海棠窗花設計，推出限量馬年招財金、發財水、發財米、紅包袋、精裝日誌等系列新春贈禮，從設計理念、材質選用到製作方式，處處融入循環經濟與永續精神，由庇護工場製作的共好招財金、選用花蓮小農有機的發財米及結合傳統海棠窗花的馬年紅包袋等，其中馬背上的一元硬幣，寓意「一元復始、馬上有錢」，新年財運從此刻開始。
凱基銀行
今年以「躍馬迎春」為主題推出年度限定發財水、發財米，包裝以奔騰駿馬結合紅金主視覺，並選用台灣優質好米與天然礦泉水，傳遞「粒粒踏實、滴滴順心」的祝福，象徵新年財運向前、順勢開展，致贈財富管理貴賓，祝願客戶在新的一年財氣「馬力全開」。
中信銀行
今年以「金彩豐盛」為題，推出由藝術家翁明哲以流動且溫暖的筆觸，賦予新年嶄新自信與祝福的年度年曆，而農曆新春開工首日（2月23日），中信銀行將準備88888份象徵吉祥開運的「發財金」、「發財水」、「發財米」及防詐宣導小禮，餽贈來行的財富管理客戶，數量有限、送完為止。
