進食嗆咳、流口水 恐為吞嚥障礙

您是否曾感覺吞嚥時喉嚨卡卡，或容易嗆到？這些都可能是吞嚥障礙的徵兆，背後原因眾多，其中最擔心的惡性腫瘤。另外，從菸檳酒到辛辣油膩食物，加上作息不規律、生活壓力大，種種不良習慣也可能增加吞嚥障礙風險。

振興醫院耳鼻喉部喉及頭頸外科主任薛智仁說明，吞嚥過程可分為四個階段。首先是口腔準備期，食物進入口腔後經咀嚼與唾液混合形成食糜；接著是口腔轉送期，舌頭將食糜推向咽喉，引發吞嚥反射，液體食物則直接流向後方；之後是咽喉期，咽部關閉、喉部上提、聲帶閉合，食糜經括約肌推入食道；最後是食道期，食糜沿食道蠕動8到20秒後進入胃，括約肌隨即關閉避免逆流。

薛智仁指出，吞嚥過程中任一階段出現異常，食物無法順利通過，就可能引發吞嚥障礙，表現方式包括：進食中或進食後頻繁咳嗽、每口食物需反覆吞嚥2到3次才下嚥、進食後舌頭或口腔殘留大量食物、進食後說話聲音含糊或出現「咕嚕」聲，或是咀嚼時食物容易掉出、用餐時流口水。

吞嚥障礙的原因大致可分為兩類。薛智仁說，運動性吞嚥障礙是神經或肌肉功能異常導致吞嚥肌肉無法協調，常見於中風、帕金森氏症、失智症、顏面神經麻痺、重症肌無力等；另一種則是機械性吞嚥障礙，例如食道腔狹窄或被腫瘤阻塞，如食道癌、口腔癌、胃癌、逆流性食道炎後的結痂狹窄。

其中最令人擔心的是惡性腫瘤，若是口腔或咽喉腫瘤，在初期吞嚥就會感到阻礙，伴隨嗆咳、喉中有食物殘留感；若是食道癌，主要特徵為吞嚥困難呈持續性及進行性，惡化至固體食物或流質都難下嚥，甚至出現完全無法進食或進食後嘔吐。

薛智仁提醒，吞嚥障礙的原因眾多，必須找出病因再對症下藥。另外，不良的飲食與生活習慣會增加吞嚥障礙風險，例如吸菸、酗酒、嚼檳榔，偏愛過於高溫、醃漬、煙燻或刺激性食物，嗜食辛辣、油炸及甜食，再加上生活作息不規律、壓力大，易引發胃食道逆流等疾病。建議養成健康飲食、戒菸酒並規律作息，可降低口咽癌、食道癌與心腦血管疾病風險，進而預防吞嚥障礙。

