進香募款竟成恐嚇廠商工具 高雄里長蔣福山10年後再涉貪遭押

高雄永安區維新里里長蔣福山涉嫌向廠商索賄遭收押。截自蔣福山臉書



高雄永安區里長蔣福山與文興宮主委張財華，涉嫌利用進香繞境活動向工業區廠商募款，藉權勢恐嚇、威脅捐款，多數廠商息事寧人仍有檢舉。兩人10年前曾以相同手法索賄，被收押後判無罪，蔣福山獲32萬冤獄補償。此次再度遭舉報查辦，檢方認為涉貪污與恐嚇取財罪嫌重大，依貪污治罪條例向法院聲押獲准。

橋頭地檢署主任檢察官陳竹君與檢察官嚴維德指揮廉政署，25日發動搜索行動，傳喚被告蔣福山、張財華及相關證人共5人到案。

檢方調查指出，蔣、張二人以「不配合就發動里民抗爭或通報稽查開罰」等手段，逼迫廠商繳納5至50萬元不等款項。檢察官認為，二人涉嫌貪污治罪條例，罪嫌重大，因此聲請羈押並禁見獲准。

廣告 廣告

檢方說明，兩人原本應將募得款項用於進香繞境活動經費，卻反而成為對廠商施壓、勒索的工具。多數廠商雖因此付款，但仍有不願配合者，才促使檢方介入調查。

據了解，蔣福山與張財華10年前就曾以相同手法向工業區廠商索賄，當時也曾被收押，但法院最終判決兩人無罪，蔣福山還獲得32萬元冤獄刑事補償。沒想到時隔10年，二人再度遭舉報查辦。

更多太報報導

財劃法修惡衝擊曝...林智鴻轟柯志恩「黨意壓過民意」：壯大台北、扼殺高雄

路檢抓包！高雄毒駕女未戴安全帽栽了...快篩驗出陽性遭送辦

Abc牙醫案外案...衛生局獲檢舉未移送遭疑「縱放密醫」 理由曝光