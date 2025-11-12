進駐台北101的詐團不只太子集團？黃國昌揭內幕：打詐國家隊丟人現眼

柬埔寨太子集團旗下的「天旭國際」於台北101承租15樓跟49樓，甚至於15樓設置約百坪招待所。對於此事，民眾黨總召黃國昌今日於立法院司法及法制委員會質詢法務部政務次長徐錫祥。

黃國昌表示，「太子集團來台灣設詐欺洗錢總部，就在我們的101裡，我們的『打詐國家隊』渾然不覺、麻木不仁。美國人辦案辦到台灣來了才驚醒。」而面對國安疑慮，打詐國家隊卻各說各話，事情發生了才趕快裝忙、開會檢討，檢討完後，繼續官樣文章、各說各話。徐錫祥回應，法務部有在檢討，周一便已經開完跨部會會議，他承諾1周後將會議記錄交付予委員。

批綠委修法助脫罪 黃國昌揭鍾文智案疑點

黃國昌指出，太子集團並非台北101成詐欺據點的首案。違反《證券交易法》並棄保潛逃的通緝犯連一鮑魚前負責人鍾文智，早在台北101設立多間公司，更有民進黨立委幫助修法脫罪。他在2023年2月告發鍾文智後，直到2025年4月新北檢才起訴，共偵辦2年多。

廣告 廣告

黃國昌提到，他過去曾質詢法務部常務次長黃謀信，黃謀信承諾將了解為何需費時2年多偵辦此案，黃國昌今日向徐錫祥問道，「請問了解完了嗎？」徐錫祥解釋，因相關事證繁雜，調查需時間。

黃國昌指出，高院法官於判決書寫道，鍾文智為首腦，但檢察官未起訴因此無法判刑。因此，代表此案不僅早已查完，連法院端都審判了，批評徐錫祥「質詢講空話」。黃國昌表示，新北檢確定鍾文智逃亡後才起訴，「這叫打詐國家隊啊？這叫丟人現眼。跟立法院要這麼多預算，拿去幹甚麼了？」

黃國昌質疑北檢追查不力：跟綠營關係好就軟趴趴

黃國昌另舉一例，王牌交易所涉嫌詐欺等案件，台北地檢署對當時負責洗錢並與三立集團同棟大樓的「萓篆股份有限公司」，卻未認真追究刑責。去年7月4日曾就此事質詢黃謀信，黃謀信表示，北檢一定會繼續追查，黃國昌質問「請問追查到哪裡？有在追查嗎？」徐錫祥則表示，北檢追查當中。

黃國昌續指，「現在還在追查？沒關係、沒關係，我只要定期就會問一次，你就慢慢跟大家講『我們都還在追查』」、「如果跟綠營關係好就軟趴趴啦，動都不動，跟你說還在偵查」。

黃國昌追問李能謙案 法務部仍稱「偵查中」

黃國昌再舉一例，引用聯合報社論《詐團與綠網軍「二合一」的魔性組合》，指出資深電視製作人李能謙透過「皇御科技公司」經營網軍行騙以及操縱近7千筆人頭帳號醜化民眾黨、攻擊國民黨立委候選人邱若華並介入民進黨立委初選。

廣告 廣告

黃國昌指出，該集團同時從事網軍業務及詐騙。李能謙為前三立電視製作人，更曾經營假黃仁勳詐騙粉專，法務部是否偵辦此案？徐錫祥再次表示，李能謙案仍在偵查中。

更多風傳媒報導

