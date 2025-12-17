進一步施壓委內瑞拉 川普下令封鎖所有受制裁油輪進出

美國總統川普(Donald Trump)16日宣布，對進出委內瑞拉的「受制裁運油船」實施海上封鎖，大幅升級了對卡拉卡斯政府的施壓行動。

美國數個月來一直在加勒比海地區集結大規模軍事力量部署，聲稱目標是打擊毒品走私，但特別針對了委內瑞拉。

卡拉卡斯方面認為，此一行動旨在施壓，以迫使左派強人馬杜洛(Nicolas Maduro)下台。華盛頓和許多國家都認為馬杜洛並非合法總統。

經過了數週的軍機飛越委內瑞拉海岸，以及對涉嫌走私毒品的船隻進行致命空襲、造成近90人喪命後，川普政府最近加強了行動力度，扣押了一艘從這個南美洲國家離開的油輪。

川普政府隨後宣布對多艘其他船隻實施制裁。

川普16日晚間在其「真實社群」(Truth Social)平台上寫道：「今天，我下令對所有進出委內瑞拉的受制裁郵輪實施全面徹底的封鎖」。

川普還說，集結在加勒比海地區的龐大美國海軍艦隊「只會越來越強大」，直到委內瑞拉歸還「美國所有他們先前從我們這裡偷走的石油、領土和其他資產」。

川普說：「非法的馬杜洛政權正在利用這些被盜油田的石油資助其自身、毒品恐怖主義、人口販運、謀殺和綁架等犯罪活動。」

儘管美國已經對委內瑞拉石油業實施了制裁，扣押其石油出口可能會進一步削弱委內瑞拉本已舉步維艱的經濟。(編輯:王志心)