進一步施壓！川普簽行政命令 若向古巴出售石油將面臨關稅制裁

美國總統川普（Donald Trump）透過行政命令威脅對向古巴供應石油的國家實施關稅制裁，進一步加大對這個加勒比海島國的壓力。這項最新措施雖未明確指出具體關稅稅率或可能被鎖定的國家，但已引發各方關注。

隨著委內瑞拉不再提供石油，古巴能源危機日益惡化。（圖／路透）

川普政府近期持續加強對古巴共產黨領導層的施壓。在29日簽署的行政命令中，川普聲稱「古巴政府的政策、做法和行動構成不尋常且特殊的威脅」，並指控哈瓦那「庇護美國的危險對手」。該行政命令指出，關稅可能針對「直接或間接向古巴銷售或提供石油的國家」。

古巴外交部長羅德里格斯（Bruno Rodriguez）近期表示，加勒比海島國「有絕對權利從任何願意出口的國家進口燃料」，且不應受到「美國單方面強制措施的干涉或支配」。古巴總統狄亞士-卡奈（Miguel Díaz-Canel）則回應美方要求古巴「在為時已晚前達成協議」的說法，強調華盛頓無道德權威強迫其國家接受任何協議。

古巴能源危機已因美國扣押委內瑞拉石油運輸船而日益惡化，委內瑞拉被認為每日向古巴提供約3.5萬桶石油。當地民眾正面臨輪流停電問題，缺乏穩定電力供應使日常生活陷入困境。

川普在先前表示，古巴長期盟友委內瑞拉在美軍於1月3日抓捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，已不再向古巴輸送石油或資金，「古巴將很快崩潰」。美國政府沒有具體說明對古巴提出的「協議」條件，也未明確指出該國若不配合將面臨何種後果。

