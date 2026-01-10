進ICU沒再出來！69歲趙學煌離世 寇世勳悲痛送別：一路好走

記者林汝珊／台北報導

趙學煌離世。（圖／翻攝自臉書）

資深演員趙學煌26年前因車禍導致下半身癱瘓，便以輪椅代步，然而今傳出不敵病魔辭世，享壽69歲。二女兒趙璿悲痛證實噩耗，表示：「勇敢堅強的爸爸去當天使了。」消息傳出後，演藝圈好友紛紛哀悼。

趙學煌曾演出瓊瑤經典劇《鬼丈夫》，更是「花系列」熟面孔，過去與寇世勳合作過《秋水伊人》、《一剪梅》等多部戲劇。寇世勳悲痛表示：「學煌，你終於解脫了，記得在天上好好護佑你最愛的家人……一路好走！」字字流露深厚情誼。

女兒趙璿透露，父親6年前曾因肺炎住院，雖順利康復，不過自去年起，因反覆肺炎頻繁進出醫院，去年11月底又因泌尿系統感染併發腦炎入住加護病房，於今日凌晨安詳離世。

