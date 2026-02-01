逸仙、奇岩公園等 10 處梅花盛開 揭秘城市「報春花」地圖





早春的第一抹幽香已席捲臺北！台北市政府公園處宣布，市內多處公園梅花已進入最佳觀賞期，從具備歷史底蘊的逸仙公園，到鄰近捷運站的奇岩 4 號綠地，潔白花瓣在寒風中傲然綻放。目前包含士林官邸、榮星花園、南港公園、雙溪公園及志成公園等處，花況皆已達 8 成。預估即日起至 2 月初是賞梅的最佳時機，市民朋友不妨趁著涼爽氣候，規劃一場尋梅之旅，在淡淡花香中感受新生的春意。

城市隱藏版地圖：逸仙公園的古蹟花影 vs. 奇岩綠地的生態鳥鳴

台北市內多處公園透過梅花展現了「堅韌與高潔」的早春美學：

逸仙公園（市中心首選）： 梅花在國父史蹟館等歷史建築環繞下綻放，潔白花影與古樸紅磚相互輝映，是上班族忙裡偷閒、沉澱心靈的祕境。目前花開約 4 成，展現靜謐優雅的文人氣息。

奇岩 2、3、4 號公園（生態輕旅行）： 鄰近捷運奇岩站，步行僅需約 550 公尺。此處梅花盛放吸引了大量鳥類聚集，漫步於健行步道時，除了梅香，還能聽見清脆鳥鳴。其中奇岩 4 號綠地花況已達 8 成，景觀最為壯麗。

賞梅攻略：2 月初前是關鍵，8 成盛開點大公開

梅花素有「報春花」之稱，因花期稍縱即逝，更顯其珍貴。以下為最新花況速報：

開 8 成（最佳觀賞點）： 士林官邸公園、榮星花園公園、南港公園、雙溪公園、志成公園、奇岩 4 號綠地。

陸續綻放中： 逸仙公園（4 成）、青年公園（2 成）、奇岩 2、3 號公園（2 成）。

公園處提醒，近期氣候涼爽有助於延長花況，但梅花受氣溫影響明顯，建議民眾務必把握 2 月初之前的黃金賞花期。

永續賞花：不攀折、不踩踏，守護綠色資源

公園處青年所主任吳旻靜呼籲，民眾在尋覓「梅」影時，應遵守園區規範：

1.勿攀折花枝： 讓每一朵梅花都能自然凋謝。

2.勿踩踏草坪： 維護植株根部健康與公園環境美觀。

3.注意溫差： 早春氣候乍暖還寒，外出賞花時請注意保暖。

臺北市的四季從梅花揭開序幕，這份潔白不僅是自然風景，更是堅韌精神的象徵。在這個冬末初春的交界，不妨尋一處最愛的公園，讓隱隱梅香帶領您迎接嶄新的一年。

