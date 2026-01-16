逸墨冬山春意近 冬山鹿埔社區書畫班聯展開幕

冬山鄉鹿埔社區書畫班１６日在鄉公所舉辦的作品聯展開幕，展期自即日起至三月四日。（冬山鄉公所提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

隨著農曆春節腳步近了，冬山鄉公所十六日迎接一場筆墨洗禮，由鹿埔社區書畫班舉辦的作品聯展開幕登場，展期自即日起至三月四日。原本莊重的公所辦公空間，轉化為充滿人文氣息的藝文廊道，公所邀請民眾在冬日裡品味指尖下的翰墨幽香。

鹿埔社區畫法班深耕地方多年，在老師的耐心引領下，學員們不僅是在學習字體架構，更是在書寫過程中練習「靜心」。透過此次聯展，民眾可以看見書法初心者的率真氣息、資深學員自在揮毫的蒼勁力道。展出作品涵蓋了多樣字體形態，每一幅墨寶都是學員們心思細密、內化傳統文化的具體成果。這不僅是一場視覺藝術的呈現，更是鹿埔社區向心力與生活美學的完美展現。

鄉長林峻輔表示，公所不只是單純的行政機關，更可以是地方文化力的培養瓶，看見鄉親們透過書法陶冶性情、養成觀察敏銳的特質，這是地方文化最美的風景。希望藉由這場展覽，縮短大眾與傳統藝術的距離，讓美學素養在生活中自然紮根。