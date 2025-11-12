逸祥「當丈母娘面狂飆三字經」 老婆被罵到超委屈

逸祥與妻子娃娃（紫布爾正若）10月才剛舉辦完婚禮，夫妻倆一起上節目揭露婚後衝突細節。娃娃透露，逸祥不僅言語犀利，還曾因一場口角對著丈母娘狂飆三字經，「我打了十多通電話，他每接一次就罵一次，就算我說媽媽在旁邊，他也照罵不誤！」

逸祥（右）遭老婆娃娃指控以三字經飆罵丈母娘。（圖／TVBS）

娃娃當時因罹患甲狀腺低下，體重一下從48公斤暴增至110公斤，她整個人情緒低落，也不敢出門、工作。逸祥不但沒有安慰她，反而說：「我覺得妳有點肥，要不要減肥一下！」這句話成為她最受傷的記憶。

另一次是，兩人交往一年多時，為了租路邊的共享汽車起爭執，逸祥不滿娃娃嫌棄路途太遠，他當場撂下狠話走人，娃娃只好打給媽媽，請對方來幫忙接送，上車後她打給逸祥想問對方在哪，可以去載對方，沒想到換來的是接連的怒罵，甚至不顧她媽媽在旁邊，飆出三字經，「我連打10多通，他一接起來就罵，就連我說電話開擴音，我媽媽在旁，他也照罵不誤！」

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 裴璐

