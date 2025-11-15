逸祥上《玩很大》被KID兇引熱議：他等級不一樣了 曝「他私下真實為人」

逸祥（右）讚KID（左）待人和善始終如一。

近日在《綜藝玩很大》節目中，逸祥與KID逗趣互動讓部分觀眾覺得「KID太兇」。逸祥於13日在社群平台發文澄清，強調這只是綜藝表演效果，並大讚KID不僅是前輩，更是「等級不一樣」的真誠好友，分享多起私下暖心互動，瞬間暖化粉絲心。

逸祥直言：「大家都有看這兩個禮拜的綜藝玩很大嗎？我看到YT有些人留言說Kid哥對我兇，其實還好啦！綜藝節目表演本來也就有『捧哏』和『逗哏』，我的人設又是比較容易被吐槽的，其實這就只是製造效果而已，大家不用緊張！」他以輕鬆口吻化解誤會。

逸祥分享，KID現在地位不同，但仍保持初心、待人和善。翻攝綜藝玩很大 Mr.Player YouTube

回溯兩人交情，逸祥透露最早認識KID是十多年前的CIRCUS時期，「說起來是我的演藝前輩，十幾年前我們算蠻常在綜藝節目遇到，記得上國光幫幫忙的時候，我們都是那種被摔被打的角色」。後來KID轉型主持《綜藝玩很大》，事業更上一層樓，「等級就不一樣了！」但逸祥強調KID「依然保持初心，待人和善」。

逸祥更爆料多起KID的暖心照顧，包括創立服飾品牌時贊助他穿搭、在野人火鍋用餐時聯絡店長招待，甚至IG文章也會按讚留言，「都有默默關心我」。最感人的一幕則是逸祥要與紫布爾正若結婚前，他親自送喜帖到KID家，沒想到KID留下他長聊，從節目、工作到人生、婚姻無所不談，「他給我的感覺不像前輩，更像是一位真心替我著想的朋友，我感受到他是那麼的真誠，希望我可以更好，那天離開他家的時候，我感受到滿滿的溫暖」。

逸祥結尾感謝粉絲支持，並對KID喊話：「謝謝KID哥這些年對我的照顧。希望未來還有機會，一起在鏡頭前繼續帶給大家歡笑。」這段前後輩情誼，不僅化解節目爭議，更讓觀眾見證娛樂圈的真摯一面。

逸祥發文曝KID人品。翻攝Threads @yixiang2474



