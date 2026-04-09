逸祥愛車遭老鼠入侵！內裝拆開管線咬爛、藏一堆「餅乾」 網歪樓：找家鼠賠

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逸祥近日透露自己的愛車被老鼠入侵，最後只好尋求車廠的幫忙，沒想到內裝打開讓他直接嚇傻。（翻攝自逸祥IG）

藝人黃逸祥日前po出短影片，提到自己的愛車上有老鼠入侵，但怎麼樣都抓不到牠，最後他受不了尋求車廠幫忙，結果打開內裝直接嚇壞，好多管線都被咬爛、排檔桿附近還藏了一堆餅乾，他無奈直呼要對老鼠提告，有網友歪樓留言，「一定要找牠的家鼠賠償」。

逸祥近日IG貼出短影音，提到自己的愛車上竟遭老鼠入侵，而且牠還直接定居在車上，由於一直抓不到老鼠，最後他只好尋求車廠的協助。

沒想到一打開內裝，排檔桿旁邊全部都是老鼠藏的餅乾，再把地墊掀開，他直接崩潰，因為底下的管線幾乎被咬爛，後座的棉花也被老鼠整個咬下來拿去做窩。

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逸祥坦言自己這次損失慘重，目前已損壞的項目包含冷氣排水管、安全氣囊線路、安全帶警示損壞、地墊海綿損毀、椅子下方泡水（冷氣水流下來），他只能無奈表示，「會向這隻老鼠提告跟求償」。

這段短影音曝光後，有不少網友跑來留言，「一定要找牠的家鼠賠償」「不是台灣首席弄蛇人嗎！？弄條蛇進去吃鼠就好！」「你把蛇都殺光了 老鼠才住進來」「真的損失慘重，米奇一點都不可愛」「起訴了嗎？在等你上新聞按鈴申告」。

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