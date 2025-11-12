逸祥才剛結婚！遭太太娃娃爆料婚前10多通電話 「飆三字經罵丈母娘」

[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導

TVBS節目《11點熱吵店》本集內容「夫妻開戰愛情翻盤？！進入婚姻全是考驗」，邀來4對夫妻分享彼此磨合過程，逸祥和原住民歌手紫布爾正若（娃娃）10月才結婚，卻爆出婚前曾對著丈母娘狂飆三字經，一連罵了10多通電話；購物專家陳真則在家中安裝7支監視器，把老公強尼抽菸、看「謎片」的舉動掌握得徹底，逼得強尼只能躲在餐桌下睡覺。

逸祥（右）遭老婆娃娃指控以三字經飆罵丈母娘。（圖／TVBS提供）

逸祥被娃娃控訴有最毒的嘴，她之前因罹有甲狀腺低下疾病，導致體重從48公斤飆升到110公斤，她自信心全無而不願出門、不想工作，情緒跌落到谷底，豈料逸祥有天竟脫口：「我覺得妳有點肥，要不要減肥一下！」另外，2人在交往1年多後，有次在路邊租借共享汽車，前往取車路上，逸祥不滿娃娃碎念路程太遠，當下扭頭就走，娃娃求救媽媽來接送，隨後好意電話詢問逸祥身在何處，沒想到逸祥接起電話，破口大罵三字經，娃娃委曲說：「我連打10多通，他一接起來就罵，就連我說電話開擴音，我媽媽在旁，他也照罵不誤！」

強尼則對陳真控訴：「和妳結婚就像坐牢！」強尼解釋有時工作需要，會到陽台抽菸休息找靈感，菸還沒抽完，陳真就透過監視器觀看，傳訊息給強尼：「你已經超過三根菸了！」另外，有次強尼點開友人傳來的「愛情謎片」，到了晚上陳真自認幽默詢問：「白天影片中的女主角滿漂亮的吧！」頻頻監視行徑引發強尼爆發不滿情緒。他再指控老婆，就連吵架都調監視器，將吵架影片剪接上字幕翻舊帳，有次2人吵架，陳真找遍家中7個監視器都找不到老公，最後才發現他為避開監視，躲在餐桌下睡覺。面對老公指控，陳真連忙解釋，由於家中養毛小孩，所以才裝監視器好掌握毛小孩行蹤。

陳真（左）家中裝設7支監視器，老公強尼叫苦連天。（圖／TVBS提供）

