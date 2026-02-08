逸祥結婚被威脅「不包紅包」 白雲稱專情：天下紅雨

閃帥棒球隊眾演員合影。KAKU（左起）、李竸、蘇麒麟、逸祥（左下ㄧ)、阿BEN（左上）、馬國畢（左下二）、白雲（右四上）、周自從（右下一）、烏的（右三）、阿翔（右二）、阿新師（右一）。（大吉祥整合行銷提供）

董事長樂團貝斯手鈞董（林大鈞）致力推廣台語文化，日前籌拍台語短影集《閃帥棒球隊》，預計推出10集，自春節假期2月15日起於YouTube正式上架。鈞董在圈內人緣極佳，多位好友包括黃鐙輝、白雲、阿Ben（白吉勝）、馬國畢、周自從、逸祥、Kaku桑、大麥克、劉宇昕、蘇麒麟、蔡祥、王傳家、Johnny、賴Ki、樓樓等人都情義相挺參與演出。

鈞董感性表示：「台語是有文字的！」他指出過去KTV的台語歌詞常以「台翻中」方式呈現，嚴重誤導大眾對台語文的認知。因此，這部作品特別選用大量台語俚語，並搭配台文正字字幕與羅馬拼音，致力呈現最正確的發音與文字美學。

廣告 廣告

《閃帥棒球隊》劇情描述一支光說不練、從未贏過比賽的業餘球隊，在隊友分崩離析之際，由白雲飾演的教練與死忠球員不離不棄，一一說服隊友歸隊，最終接受女子棒球隊的挑戰。全片曲折荒謬卻詼諧逗趣，希望帶領國人透過輕鬆方式正確認識台語文化。

聊起幕後趣事，鈞董透露鏡頭外盡是辛勞，非常感謝演員們無酬相助。拍攝期間適逢逸祥準備結婚，眾人常開玩笑威脅他要乖乖聽話，不然「不包紅包」；而外型酷似木村拓哉的主戰投手Johnny，雖非演藝圈出身卻也熱血跨界演出。白雲則在片場自誇專情，沒想到語畢瞬間打雷下雨，眾人嚇得躲進遮雨棚大喊：「離白雲遠一點！」受困淹水球場近3小時才狼狽收工。阿Ben對此笑虧：「亂發誓差點招雷劈，白雲瞬間變黑雲。」

鈞董憂心地說：「如果50年後的台灣人不會說台語，那是很悲哀的一件事。」他引用歌手鮑布狄倫的精神，認為作品應引發聽眾思考，並推崇《少年吔，安啦！》、《悲情城市》等經典電影中真實的台語對白。他期許未來能提升台語影視的娛樂價值，讓傳承持續發揮影響力。

更多中時新聞網報導

經典賽》3年大賽歷練 中華隊別怕美媒唱衰

甜點職人私房課 發糕、費南雪輕鬆做起來

桃捷綠線自動駕駛 智慧運輸揭新頁