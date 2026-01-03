逸祥舊愛性生活不合離婚！突曬照「公開甜蜜互動」疑默認新戀情

娛樂中心／綜合報導

白馨儒（白白）曾與逸祥（黃逸祥）交往，2020年與警察男友結婚後，去年4月宣布離婚，並坦言婚變原因與性生活不合有關。恢單近1年的她，今（3）日突然在社群平台連續分享2張與神秘對象一同用餐的畫面，並寫下多段甜蜜文字，疑似迎來新歡。

白馨儒感情動向備受關注。（圖／翻攝自白馨儒臉書）

白馨儒PO出用餐照片，桌面另一端坐著一名身穿牛仔外套的對象，雖未露臉卻引人遐想。她感性寫下「兩個人從不同家庭、不同背景走到一起」、「我不懷疑你愛我的真誠，你也不吝嗇給我偏愛、「愛情是雙向的付出跟磨合」、「謝謝你不管什麼時候都讓我感受到被愛與在乎」等語，字裡行間洋溢幸福氛圍。

白馨儒分享與神秘人用餐照片。（圖／翻攝自白馨儒臉書）

不僅如此，白馨儒也分享兩人在雨天共撐一把傘的暖心小插曲，透露對方突然換位置，原以為是在玩鬧，沒想到「原來是想保護我，貼心的讓我走內側」，甜蜜互動閃瞎眾人。貼文一出，引來網友留言詢問「應該是談戀愛了」，她則以笑臉表情符號及愛心貼圖回應，疑似默認戀情。

白馨儒並未否認戀情。（圖／翻攝自白馨儒臉書）

