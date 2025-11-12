逸祥遭控當丈母娘面飆國罵 新婚妻不忍被酸肥
逸祥和原住民歌手紫布爾正若（娃娃）10月結婚，10月24日才甜蜜舉辦婚宴， 卻被老婆在TVBS《11點熱吵店》控訴婚前曾對著丈母娘狂飆國罵，還一連罵了10多通電話。
娃娃控訴逸祥有最毒的嘴，之前她因罹患甲狀腺低下疾病，導致體重從48飆升到110公斤，失去自信的她不願出門、不想工作，情緒跌落谷底，沒想到他竟脫口：「我覺得妳有點肥，要不要減肥一下！」讓她很崩潰。
不僅如此，2人在交往1年多後，有次在路邊租借共享汽車，在取車的路上，逸祥不滿娃娃碎念路程太遠，當下扭頭就走，她求救媽媽來接送，還好意打電話詢問逸祥在哪，沒想到他破口大罵三字經，她委曲地說：「我連打10多通，他一接起來就罵，就連我說電話開擴音、我媽媽在旁，他也照罵不誤。」讓人聽得瞠目結舌。
