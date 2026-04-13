逼下屬狂玩桌遊35小時！日本消防局爆「最奇怪的職場霸凌」熱議：到底多好玩？

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

日本愛知縣稻澤市消防局最近爆出一起誇張的事件，一名 40 多歲的消防隊長在值勤期間，濫用職權強迫下屬遊玩他「自製的桌遊」，時間長達半年之久。最終該名隊長遭到當地市府下令停職一個月的懲戒處分，而被迫參與遊戲同仁也一併受到警告與訓誡。

隊長自製的桌遊到底多好玩？（示意圖，圖源：Getty Images）

根據當局調查，這起事件發生在 2024 年 7 月到 2025 年 1 月初，該名隊長在包含午休時間的服勤時段內，多次要求同仁參加他用紙筆設計、無涉金錢賭博的桌遊，且假如有隊員拒絕參加，便會遭到隊長刻意無視和冷暴力對待。

廣告 廣告

受害最深的職員甚至被迫陪玩了高達 14 次、累積總時數長達 35 小時，嚴重影響了基層消防員原本的勤務與休息節奏。整起事件直到今年 1 月才因內部職員檢舉而曝光。

日媒朝日新聞報導指出，雖然當事隊長辯稱此舉只是為了促進職場交流，並表達反省之意，但強迫參加已經構成嚴重的職場騷擾。這件荒謬的強迫桌遊揪團事件，不只是讓隊長面臨停職，連帶一名 50 多歲的消防指揮官和 8 名基層隊員也因參加遊戲而受到警告。

事後許多日本網友雖然同意強迫和冷暴力是職場霸凌，但也相當在意一件事，那就是在沒有涉及金錢的情況下，連資歷深的指揮官都跑來玩，好奇隊長自製的桌遊到底有多好玩，還建議隊長應該把這創意賣給桌遊廠商才對。