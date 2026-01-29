逼助理背黑鍋！女星爆肇事逃逸「還參加賽車節目」 1年後真相遭挖

記者蔡維歆／綜合報導

大陸女星金晨因參加《乘風破浪的姐姐》、主演電視劇《隱秘而偉大》，迎來事業第二高峰，後來更加盟演出《慶餘年2》，近日卻因涉嫌肇事逃逸，事情發生在去年3月，她在事發後火速離開現場，甚至讓助理背黑鍋，引發社會譁然。令人傻眼的是，金晨去年5月曾以唯一女車手之姿，參與賽車節目大秀駕駛技術。

「頂流剋星張姐」微博指出，爆料者提供一份道路交通事故認定書，當中顯示徐長青在2025年3月16日下午3時許，駕駛小型客車行駛至紹興市柯橋區，因疏於防範觀察與警示牌發生碰撞，後車輛又與房屋圍牆發生碰撞，致車輛、警示牌、房屋圍牆受損及徐長青本人受傷，經調查取證認定，當事人徐長青負全部責任。

廣告 廣告

狗仔稱道路交通事故認定書上的當事人是金晨的助理，而且是頂替她報案。(圖／翻攝自微博）

之後保險公司開始調查理賠，「當他們調看交警隊的監控時發現駕車的司機並不是徐長青，而是車主金晨本人，金晨涉嫌逃逸並讓他人頂缸騙保」，保險公司隨即向交警隊報案，徐長青獲知後向金晨通風報信，金晨親自聯繫保險公司要求撤案，表示她會自行負擔費用，於是保險公司撤銷報案。據悉金晨在得知調查後主動聯繫保險公司，要求自行承擔損失並撤回報案，最終保險公司同意撤案，未追究理賠責任。

更多三立新聞網報導

小S豪包10萬禮金給陳漢典！紅包袋曝光「竟被嫌字醜」 粉一面倒力挺

台灣女孩移民澳洲開店！創業「血汗內幕」曝光惹鼻酸 隋棠當場淚崩

年過半百肌肉流失！55歲資深男星崩潰被操爆 「驚人慘況」曝光

長子布魯克林開撕貝克漢！收入來源曝 妻每月爽拿富爸爸3千萬零用錢

