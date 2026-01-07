逼台灣邦交國選邊站！中國「奧步」威脅 外媒曝美國也出招

國際中心／綜合報導

中國以重啟「數百萬遊客」觀光市場作為利誘，企圖施壓帛琉與台灣斷交。（圖／資料照）

面對中國以重啟「數百萬遊客」觀光市場作為利誘，企圖施壓帛琉與台灣斷交，帛琉政府選擇堅守立場，轉而深化與美、台的實質合作。外媒指出，台灣長年深耕當地的醫療、農業及高端觀光建設，加上美國近期承諾提供數億元資金用於基礎建設、退休金改革及執法安全，美台聯盟已成為帛琉在2026年抵禦經濟動盪與地緣政治脅迫的關鍵支柱。

根據《Pacific Island Times》報導，帛琉經濟極度仰賴觀光業，該產業占全國經濟產出約四分之三。過去北京曾因不滿帛琉維持對台邦交，於2017年祭出旅遊禁令，導致帛琉經濟重創。近期中國更步步進逼，不僅承諾若斷交將提供大量客源，更有中資企業在美軍基地周邊租地開發，意圖透過經濟手段影響帛琉外交決策。然而，帛琉並未因此動搖，反而透過推動生態旅遊及引進台灣團隊打造頂級海洋觀光品牌，力求產業轉型。

在安全與經濟援助方面，美國扮演了關鍵角色。帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）近期不顧國內反對聲浪，同意美方提案安置最多75名第三國非法移民，藉此換取750萬美元（約新台幣2.3億元）的補助金及新醫院建設。此外，美國更加碼投入逾850萬美元（約新台幣2.6億元），協助帛琉改革退休金制度、強化執法體系，並建立投資審查機制，以防堵可能危及主權的中資滲透。

台灣方面則持續以「務實外交」鞏固邦誼，除了既有的醫療與農業技術團外，近期更提出大型高端高爾夫度假村建案，協助提升當地觀光層次。在地緣政治波濤洶湧的2026年，帛琉透過強化與美、台及菲律賓在海上安全與經濟上的連結，展現出不畏強權施壓、致力分散風險並捍衛國家主權的決心。

