逼基層動員挺林俊憲？傳綠委開嗆「沒幫忙經費不用談」截圖曝光

民進黨2026台南市長初選競爭激烈，由立委陳亭妃、林俊憲爭取提名。戰況日益白熱化，甚至傳出民代施壓基層動員，並揚言「沒有幫忙林俊憲的，下次申請經費都先不用談」。

台南綠營初選殺聲隆隆，甚至傳出支持林俊憲的立委施壓基層動員。臉書粉專「鎖綠鴉」11日曝光一張LINE群組截圖，內容顯示疑似台南在地綠委助理，要求社區動員民眾參加林俊憲於明年1月3日在新營的造勢活動，並提及「今年委員也有給你們社區經費」、「委員說，沒有幫忙的，下次申請經費都先不用談」。

鎖綠鴉質疑：「原來台南的資源，現在是誰聽話誰拿、誰不配合誰被修理。」直言公共經費費不是私房錢，若不「幫忙」就沒補助、不配合就被點名威脅，根本是赤裸裸的政治施壓。相關截圖曝光後引發譁然，目前粉專已將貼文刪除。

前立委蔡正元日前在節目《下班瀚你聊》指出，民進黨若不提名陳亭妃，等於直接把台南拱手讓給國民黨謝龍介。就算賴清德再不喜歡陳亭妃也要忍耐，因為民意大過天，陳亭妃能獲得中間選民的選票，對上謝龍介的贏面相當大。

