逼女友「口接尿」還全程錄影！變態男強制性侵下場曝

桃園一名男子與女友交往期間，藉口上廁所將人帶到住家附近巷弄內，女友拒絕後仍遭強行拉回。男子不僅強行將尿液排入女友口中，並對她性侵得逞，同時將過程全部拍下。桃園地院依「對被害人錄影犯強制性交罪」判處男子3年8月徒刑，並宣告涉案手機沒收，全案仍可上訴。

戶外逼拍私密影像

判決指出，2024年1月間下午4時許，兩人當時為男女朋友關係，男子以想上廁所為由，將女子帶往住家附近空地，隨後提出拍攝女子以口接尿畫面的要求。女子當場拒絕並試圖離開，卻遭男子強行拉回。法院認定，男子在女子明確表達拒絕下，仍持手機全程錄影，並強迫發生性行為得逞。事後男子甚至將影像傳送給女子觀看，導致女子長期承受極大心理壓力，最終在家人知情後報警處理。

辯稱合意遭打臉判刑

審理期間，男子辯稱兩人為情侶關係，並主張女子事後曾傳訊表示「不會提告」或稱影像「可留作紀念」，因此認為女子係自願配合，甚至指控女子是在家人壓力下才報案。不過，法院檢視雙方通訊內容後認為，女子多次表達對影像外流的恐懼與不安，其核心訴求始終是希望影像刪除，並非同意拍攝或性行為本身。法院並指出，男子在偵訊時自承一般人難以接受相關要求，顯示其早已預見女子可能拒絕，卻仍選擇違反對方意願強行為之。

法官另審酌，案發時雙方為情侶關係，男子未對女子施以嚴重身體暴力，相關影像亦未外流且已刪除，若逕以法定最低刑度判處恐屬過重，遂依刑法第59條「情堪憫恕」規定減刑，判處男子3年8月徒刑，全案仍可上訴。

