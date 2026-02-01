逼女移工幫打手槍 水泥工露鳥逼少女陪睡下場慘了

新北水泥工接連犯下猥褻罪遭判刑。（本刊資料照）

新北市1名李姓水泥工2025年8月闖入淡水區1名少女住處，趁她熟睡時裸露下體並襲臀；同年10月又趁外籍女移工宿舍大門未鎖，持空氣槍闖入後對1名女子強制猥褻得逞。法院審理後，認定李男犯行重大，依攜帶凶器侵入住宅、強制猥褻等罪判處有期徒刑4年，並就其他罪行分別判刑。可上訴。

判決書指出，2025年8月20日凌晨，李姓工人無故侵入淡水區1處民宅，進入1名13歲少女房間，李男當下裸露下體，還躺臥在少女身旁，趁少女來不及抗拒時觸摸其臀部，嚇得少女驚醒後崩潰求救。

李男被逮後僅坦承侵入住宅，否認性騷擾及猥褻，還瞎扯「誤入房間」後遭到對方出手侵犯。

案件審理期間，李男又在去年10月1日凌晨，潛入淡水區1間外籍移工女宿舍，趁大門未鎖之際，持空氣槍闖入後，當場脫下褲子並脅迫其中1名外籍女子為其「打手槍」，女子拒絕後，他竟反掐住對方頸部，將她強壓在牆上摸胸，女子試圖用手機求救，又遭李持槍毆打頭部，造成頭部撕裂傷送醫。

李男被逮捕後坦承侵入住宅，供稱為「躲人」才誤入宿舍，卻狡辯先遭到外籍女子攻擊才會反擊。

士林地院根據被害人證詞、監視器畫面、DNA鑑定報告，認定其僅為滿足私欲，對少女及成年女性施以猥褻、性騷擾，並持凶器侵入住宅，嚴重危害社會治安與住居安全。且考量其犯後態度不佳、未與被害人和解，依攜帶凶器侵入住宅強制猥褻罪判處有期徒刑4年。可上訴。

