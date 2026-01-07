逼孫改掉左撇子遭拒！婆婆情勒不成大哭 媳婦被小姑痛罵：不尊重媽媽

一名婆婆強迫孫子要改掉左撇子習慣，遭到夫妻倆拒絕。（示意圖／Pexels）

一名媳婦在社群發文控訴，婆婆育兒觀念停留在數十年前，除了曾提倡「捏鼻子讓小孩鼻子變挺」的迷思，甚至堅持左撇子是壞習慣，應強制改寫右手。面對現代育兒觀念，婆婆不僅拒絕接受，甚至情緒崩潰，讓一家人飽受壓力。

該名媳婦在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」表示，自己與丈夫平均每月回婆家一兩次，也會定期安排孩子與公婆視訊聯繫親情。然而婆婆在視訊中自豪地提起，過去曾幫安親班學生「改掉左手寫字的壞習慣」，還說對方後來考上建中、台大，言語中充滿自豪，卻讓媳婦聽得血壓狂飆。

媳婦透露，自己的一歲多小孩是左撇子，婆婆發現後要求「多打幾次手就能矯正」，引發夫妻不滿。丈夫本身也是左撇子，自述童年被逼改手的經歷非常痛苦，因此堅決反對對孩子做出同樣的事。

然而婆婆不但無法理解，還不斷以「筆順錯誤會書讀不好」等說法恐嚇，最終兒子堅持「尊重我們教養方式」，婆婆說出：「好啦、尊重妳們啦！反正你們自己負責啦！」掛上電話後卻開始大哭，還導致不明是非的小姑隔天一早打來飆罵，「說我們不尊重媽媽、為什麼要讓她難過哭了一整晚？」

更讓人傻眼的是，婆婆過去甚至建議「捏小孩鼻子」讓五官更立體，夫妻倆直接拒絕，並且傳醫生提醒這麼做會有問題的文章給她看，婆婆仍堅稱「醫生哪裡懂」，讓媳婦不禁反問：「如果捏就能挺，這世界就不會有塌鼻子的人了。」

這場婆媳育兒戰，網友普遍支持媳婦立場，認為 「我也是左撇子被我舅舅、我媽硬改，最後變寫字拿筷子用右手，出社會都被嘲諷四不像讓我超生氣的」、 「婆婆無知，誤人子弟」、 「小姑也是搞笑，不知道她媽的為人嗎」、 「老一輩的人都這樣，不過這婆婆控制欲太強了，控制不了就要賣慘」、「你婆婆安親班那小孩若沒改到右手，現在應該不是台大，應該是康橋了」、「又是越界、情勒的老歡顛」。

