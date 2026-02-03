逼宮川普！以下通牒「不炸就自行動手」 傳10架B-2轟炸機已密降阿富汗

以色列戰機。(示意圖) 圖：翻攝自騰訊網龍行觀察

[Newtalk新聞] 美國與伊朗之間的戰火談判雖陷入僵局，但中東局勢依然緊張。據外媒報導，鄰國以色列也向美國政府施加壓力，要求美國向伊朗開火，否則以色列將不惜代價、獨自向伊朗開戰。

根據 X 帳號「量子·王文哈哈」與「Global surveillance」消息，以色列政府已正式向川普政府遞交最後通牒，要求美國放棄所有外交協議，轉而支持對伊朗核設施、飛彈基地發動毀滅性打擊。以色列更強硬表態，若川普選擇退縮，以色列將不惜與美國行政當局發生衝突，也要獨自對伊朗開戰。

傳伊朗在談判中要求美國「林肯號」航艦打擊群必須先離開波斯灣，才願意繼續對談。圖為被部署在中東地區的美國海軍「林肯號」( CVN-72)航空母艦。 圖：翻攝「X」@MarioNawfal

與此同時，據 X 帳號「America Army」披露，川普已對內部幕僚下達明確指令，強調任何對伊朗的軍事行動都必須符合「迅速、精準、具決定性」的三大原則，絕對不容許演變成一場持續數月甚至數年的消耗戰。

而在美伊持續進行的談判上，X 帳號「Lawrence精衛」消息指出，伊朗在談判中竟然「得寸進尺」，要求美國「林肯號」航艦打擊群必須先離開波斯灣，才願意繼續對談。更傳出美方發現伊朗已擁有 400 公斤的高濃縮鈾，但完全掌握不到這批核原料的藏匿位置，引起各界關注。

衛星影像觀測畫面指出，目前在迪亞哥加西亞基地（Diego Garcia）僅發現加油機與運輸機，並未見到轟炸機蹤影。 圖：翻攝自 X

X 帳號「War Pulse」則爆料稱，阿富汗當地民眾目擊多達 10 架美軍 B-2 幽靈隱形轟炸機降落在巴格蘭空軍基地（Bagram Airbase）。傳言指出，川普政府已與塔利班達成協議，以 10 億美元的天價代價租借基地，作為打擊伊朗的基地。然而，帳號「Eli Afriat」則引述衛星觀測畫面指出，目前在迪亞哥加西亞基地（Diego Garcia）僅發現加油機與運輸機，並未見到轟炸機蹤影。

