逼少年打耳光還恐嚇！曾曠職40多天....法官周靜妮判決結果出爐

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

苗栗地院少年及家事庭法官周靜妮曾被爆出多項失職行為，包括在法庭上要求少年下跪、自打耳光，甚至恐嚇若送進少觀所會遭「捅肛門」，還被查出長期曠職、延宕案件處理。她自2022年起遭停職，懲戒法院職務法庭今（24）日裁定，撤職並停止任用3年。監察院與周靜妮皆可提起上訴。

苗栗地院少年及家事庭法官周靜妮曾被爆出多項失職行為。（圖／翻攝自Jin Chin YouTube）

周靜妮的不當行為可追溯至2019年。當時她審理一名涉嫌毆打父親的少年時，竟當庭命少年下跪、自打耳光23下，聲稱要他「體驗被打滋味」，並威嚇若被收容至少年觀護所「會被捅肛門」。她也曾因開庭延宕遭社工投訴，卻反向打電話給苗栗社會處興師問罪，最終遭移送法官評鑑。

法官評鑑委員會調查也揭露另一層嚴重問題，周靜妮2020至2021年間曠職超過300小時，包括未依規定請假、未經核准擅離職守等，共有305件案件未處理，其中60件為保護令案件，嚴重影響當事人權益。法評會認定她不適任，建議予以免職並不得再任公務員。

監察院後續調查更發現，周靜妮不只動用私刑、曠職、延宕案件，還曾在2015年擔任值日法官時，未到場詢問被告，卻以電話指示法警協調，甚至以「允許交保」作為交換條件，明顯漠視被告權益並干擾訴訟程序。此外，她在2022年2月16日被司法院停職後，離職一個月仍未依規定辦理離職與移交，屢催不理，甚至威脅協助移交的同仁。

監察院認定其行為嚴重違反法官倫理，損害司法公信力，遂立即彈劾並移送懲戒法院。不過，周靜妮在遭彈劾前，已搶先一步離職。

