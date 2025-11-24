逼少年自打耳光下跪、恐嚇遭「捅屁眼」......女法官周靜妮懲戒結果出爐

〔記者楊國文／台北報導〕苗栗地院少年及家事庭法官周靜妮審案爭議不斷，曾被爆動用私刑，當庭要求少年自打耳光及下跪、恐嚇少年進少觀所會遭「捅屁眼」，還被法官鑑委員會查出周曠職多達300多小時、相當40多天，決議將周移送懲戒，建議免職並不得擔任公務員，司法院2022年2月先將她停職，同年6月她立即辭職，另外，監察院也啟動調查並彈劾，移送懲戒法院審理；懲戒法院職務法庭今輕判周撤職、停止任用3年。監察院、周靜妮均可上訴。

資深法界指出，懲戒法院的判決理由必須能夠說服法界和社會大眾，否則此判決結果遠比法評會建議的免職處分減輕許多，疑為輕縱，將落得「官官相護」的質疑。周靜妮未到庭聆判，無法得知她對判決看法。

周靜妮是司法官訓練所第41期結業的資深法官，但出現不少違失事件，2019年間，周審理1名涉嫌毆打父親的少年時，當庭命少年下跪、自打耳光23下，體驗被打滋味，還恐嚇若收容在少觀所會遭「捅屁眼」，並曾開庭延宕遭社工投訴，竟打電話至苗栗社會處興師問罪，被移送法官評鑑。

法評會查出，周靜妮2020年、2021年共曠職高達300多小時，其中包括周未依人事規定請假，或請假不符合規定未經准許等情形，有305件案件未處理，其中有60件是保護令案件。法評會認為周嚴重影響當事人權益，移送懲戒法院議免職，並不再擔任公務員。

監察院亦立案調查，不僅發現周靜妮承辦少年案件時，要求少年自打耳光、嚴重曠職、延宕保護令案件處理等多項違失外，周於2015年間值日法官辦理羈押案件時，在被告未拒絕夜間訊問情形下，因她未到場訊問被告，卻以電話指示值班法警與被告溝通，以允諾交保為交換條件換取被告同意不進行夜間訊問，漠視被告的權益，更造成法院調度、訴訟進行的困擾。

周於2021年3月19日為答辯其自律案件，直接要求其配屬的書記官向法院檔案室借調卷證，且明知少年、家事案件採不公開審理，必須保密，仍借調卷證並攜出法院外影印，使卷證有外洩的風險。

監察院也查出，周2022年2月16日被司法院停職後，雖離職已1個月，皆未辦理離職手續並完成移交工作，屢經法院催促辦理，仍置之不理，更出言威脅協助移交人員，已違反法官倫理規範第3、4、5、6、11、15條及法官法第18條的規定，損害法官公正、中立、獨立的形象，嚴重戕害人民對司法的信賴，更有為個人利益，濫用法官職權情形，有重大違失，將她彈劾，移送懲戒法院進行懲戒，但周在被彈劾前已早一步辭職。

