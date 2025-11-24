逼少年自摑23下、恐嚇「捅屁眼」 暴走女法官周靜妮遭撤職

法官周靜妮當庭動用私刑，還曠職擺爛，今遭懲戒法院撤職。翻攝自Jin Chin YouTube

苗栗地院少年及家事庭法官周靜妮屢屢爆出爭議，曾當庭要求毆打父親的少年下跪自摑，還恐嚇少年進入少觀所會被「捅屁眼」，甚至被查出一年內無故曠職68次，遭法官評鑑委員會、監察院移送懲戒法院，懲戒法院24日判周撤職，停止擔任公務員3年，可上訴。

2019年，周靜妮當時擔任苗栗地院家事庭法官，10月日審理一起少年毆打父親案件時，竟要求少年當庭下跪自打耳光，體會被打的滋味。少年照做後，周靜妮竟還在一旁鼓吹：「不夠大力」、「不夠用力」等語，讓少年足足自摑了23下。

此外，周靜妮還恐嚇少年若收容在少觀所會被「捅屁眼」，說出「你不要覺得很好笑耶，你這種肥肥胖胖的進去都會被人家捅屁眼，你知道嗎？我不是在恐嚇你喔，我很多小孩就被捅屁眼耶。」等誇張話語，更曾鬧出因開庭延宕遭到社工投訴，事後致電給苗栗社會處施壓的事蹟。

事後周靜妮被移送至法官評鑑委員會，法評會查出周靜妮在2020年、2021年間曠職300多小時，監察院也立案調查，發現周靜妮不僅要求少年自摑耳光，還曾在2015年值夜班時，收到檢察官聲押案件，她因當時不在法庭，不想開庭，竟打給值班法警，要求跟被告溝通，協議以5萬交保的條件換取不用夜間訊問，隔日上午果真裁准以10萬元交保。

周靜妮爭議事件頻頻，司法院於2022年2月將她停職，但她卻遲遲不辦理離職、交接手續，經法院催促仍置之不理，還出言恐嚇，為此被移送懲戒法院進行懲戒，但周卻早先一步辭職。



