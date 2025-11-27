逼愛犬淡水老街戴墨鏡叼筒討「打賞」 飼主挨罰8萬沒入犬隻

要求卸下犬隻太陽眼鏡，動保處確認犬隻身心狀況 。（圖／翻攝畫面）





新北市淡水老街近日出現一名惡質飼主，竟讓寵物犬叼著水桶，在老街上供遊客「打賞」，新北市動保處接獲民眾檢舉後，認定飼主行為已明確違反《動物保護法》相關規定開罰新台幣5萬元，另發現犬隻未施打狂犬病疫苗，另開罰3萬元，總計對飼主開罰8萬元並沒入犬隻，飼主更須接受3小時動保教育訓練。

新北動保處指出，近日接獲通報表示，淡水老街上有飼主以不當展演方式讓犬隻在老街刁水桶供民眾打賞，第一時間派員前往，並連續數日蹲點不讓狗有再被脅迫機會，同步蒐集民眾提供之影像與事證，經多日巡查蒐證，確認民眾舉報影片中飼主以戲謔方式使犬隻做出違反天性的動作，已屬展演行為。

飼主帶犬隻至動保處說明飼養和教養狀況。（圖／翻攝畫面）

飼主前來動保處說明時，宣稱平常出門會帶狗兜風故戴眼鏡保護眼睛，當天萬聖節故帶桶子，並未有向人收錢，是出門逛街沒注意就有人丟錢進去，但動保處認定，飼主並未取得任何形式的動保展演許可，違規事實明確。

動保處後續依《動物保護法》第6-1條「未經許可不得以動物進行展演」規定，將依法裁處5萬元罰鍰，另外未施打狂犬病疫苗開罰3萬元罰鍰，總計8萬元並沒入犬隻，飼主必須接受3小時動保教育訓練。

動保處沒入這支名為「流氓」的犬隻，卸下牠的太陽眼鏡，發現眼鏡屬伸縮材質並非鐵絲，無造成動物傷害，後續將進一步行身體健康檢查，該犬隻非常親人，也將開放民眾認養，協助慎選認養人。

動保處當下沒入收容犬隻。（圖／翻攝畫面）

