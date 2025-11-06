逼新竹酒店小姐裸下身 性侵犯推拿師施暴判刑8月

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕曾因性侵、猥褻女客人而連續被判刑的新北市馮姓推拿師，去年6月在新竹酒店帶小姐到薇閣唱歌跳舞，竟起意性交，小姐無意願佯裝要上廁所，馮男竟強脫褲子逼她裸露下身才讓她去，小姐趁機衝到車庫逃出求救，新竹地院依強制罪判刑8月。

法官調查，去年6月27日凌晨1時46分，馮男在新竹市某時尚會館消費後，買鐘點偕同小姐小美及陳女、凃女出場，凌晨2時許至薇閣精品旅館休息、唱歌跳舞，5點多陳、凃先行離開，早上7點多小美與馮男躺在床上時，馮男暗示要性交或猥褻行為，小美心中不願，遂佯稱要上廁所。

廣告 廣告

馮男為防止小美離開房間，竟脫去小美外褲、內褲，讓她下半身裸露，才同意讓她去廁所。小美趁機跑到車庫，馮男下床追出，小美將車庫鐵捲門開啟，馮男竟強行拉住小美上半身，並按壓車庫鐵捲門遙控器，將車庫鐵捲門關閉，2人不斷爭搶車庫鐵捲門遙控器，致車庫鐵捲門反覆升降，小美趁開啟空檔趁機逃離，有多名薇閣旅館員工聽聞聲響上前查看，立即帶小美至他處休息並報警。

法官審酌馮男不願讓被害人離開房間，竟以強暴方式妨害被害人自由行動權利，造成被害人需甘冒下半身裸露、遭他人目視風險而勉強逃離房間，其行為對被害人心理已造成相當程度戕害，且犯後始終矢口否認犯行，並飾詞卸責，絲毫未有悔過反省之意，反而一再指責被害人拿取其錢財，對於被害人所受精神上損害亦未曾表示和解或賠償意願，犯後態度惡劣。最後依強制罪判刑8月。

法官調查，馮男曾任職於新北市某中醫診所推拿師，112年2月在推拿室內，為患者小梅推拿時竟解開內衣俯身壓制，徒手撫摸親吻胸部，再強拉其手隔著褲子撫摸自己生殖器，又按住小梅後腦杓欲以生殖器進入口腔逼她口交，小梅拒不張口，馮男先後以手指、陰莖插入其陰道性侵得逞。

小梅老公發覺老婆遲未返家，遂步行至推拿室外察看，同時不斷撥打老婆手機，馮男因聽聞腳步聲與電話聲，始停止性侵，小梅隨即逃離推拿室到派出所報案。

廣告 廣告

法官認為馮男手段惡劣，應予嚴懲；且犯後仍矢口否認犯行，甚至指稱小梅賣淫，態度難見悔意，依強制性交罪判刑4年6月。

不僅如此，去年5月馮男在新北市某足體養身會館當按摩師，竟將女客外褲、內褲褪去，接續觸摸肛門、陰唇等部位，再被依乘機猥褻罪判刑1年2月。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

恆春麥當勞路口重大車禍 1死7人輕重傷

鳳凰颱風確定北轉撲台！深夜最新路徑出爐

千萬存款信託受益人沒有他! 新北三重男憤而砍死姊姊、妹妹大腿也中刀

恆春特斯拉高速撞水泥車釀1死7傷 恐怖影像曝光

