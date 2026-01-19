逼歐洲賣格陵蘭！川普威脅加稅、動武 眾院大咖驚：恐引發北約內戰

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普為了取得格陵蘭(Greenland)控制權，手段愈發激進，甚至威脅對歐洲盟友祭出關稅制裁。英國《衛報》報導，此舉引爆共和黨內部強烈反彈，多位重量級參議員與前副總統彭斯(Mike Pence)紛紛出面砲轟，直指川普的策略不僅傷害美國經濟，更可能導致北約(NATO)軍事聯盟分崩離析。

拿關稅逼賣島 參議員轟：蠢透了

川普17日威脅，除非美國獲准購買格陵蘭，否則將對包括丹麥、德國、法國與英國在內的歐洲國家加徵新關稅。對此，共和黨籍北卡羅來納州聯邦參議員提里斯(Thom Tillis)在社群平台X上重砲抨擊：「積極推動強制奪取盟友領土的行為，簡直是蠢透了(beyond stupid)。」

他痛批，這種針對盟友派兵協防格陵蘭的報復性關稅，對美國商業有害，反而讓俄羅斯總統普廷與中國領導人習近平漁翁得利。

隨著歐洲盟國軍隊進駐格陵蘭以防範美軍入侵，共和黨籍眾議院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)發出嚴厲警告。他表示，若川普真的下令軍事入侵格陵蘭，將會徹底顛覆北約，「實質上引發一場與北約本身的戰爭」，最終導致該聯盟解體。前副總統彭斯也警告，川普目前的姿態威脅要破壞美國與所有北約盟友的關係。

剛隨跨黨派代表團訪問丹麥的共和黨參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)也發文批評，川普的關稅威脅是「不必要、懲罰性且嚴重的錯誤」。她指出，盟友被迫分散資源去保衛格陵蘭，正好中了普廷的下懷，威脅著全球最強大民主聯盟的穩定。她呼籲國會行使權力，阻止關稅被武器化。

金瑞契獨排眾議：只是談判手段

在一片撻伐聲中，前眾議院議長金瑞契(Newt Gingrich)是少數力挺川普的共和黨人。他認為川普的強硬姿態只是「製造噪音」，目的是為了在大國博弈中取得談判籌碼，以獲取格陵蘭豐富的礦產、石油與天然氣資源，並確保美國的國家安全利益。

