逼死星二代女友！國民渣男「慘淪牛郎」月付220元沒人要

前山剛久被爆逼死女友神田沙也加。（圖／翻攝自神田沙也加、前山剛久Instagram）





現年34歲的前日本男演員前山剛久，在2021年爆出對當時女友神田沙也加劈腿與言語暴力，該女星在同年輕生離世，前山剛久形象重挫宣佈退出演藝圈；近日再被挖出，他已經轉行當牛郎，顯然無望回歸當藝人。

日本「星二代」女星神田沙也加在2021年12月於飯店輕生，日媒當時報導，指出她生前疑似受不了男友前山剛久冷暴力、劈腿等精神虐待，才會選擇離開人世；前山剛久被批評為「國民渣男」，演藝事業全毀、退出幕前。

前山剛久在2024年曾計劃復出演舞台劇，但同劇演員接連切割辭演，引爆社會輿論最終取消演出；離開演藝圈後，他也曾開設月費僅新台幣220元的粉絲俱樂部，但乏人問津。如今被發現化名「真叶」在東京六本木男公關酒吧工作，該店由「日本第一牛郎」羅蘭的弟子經營，採封閉式包廂營運，服務內容則未公開。

