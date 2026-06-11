逼死豐原五口！李團長打「續命針」拖延偵查黑幕曝光 再押2月

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黃金團購主李團長，在豐原五口命案發生前，曾至當鋪打探王家人下落，不知道一家人早已身亡。民眾提供



台中市豐原區王姓一家五口陳屍同房間命案，查出遭以黃金投資、團購事業為名設下龐氏騙局，被逼得走頭無路；涉案人之一黃金團購「李團長」李惠雯一審判11年。近日羈押期滿，她在偵查期間曾以「需打針治療身體不適」等理由迴避、拖延檢警調查，結果竟是施打營養針；台中地院審酌其所犯重罪、未來仍可能上訴，且曾於偵查期間藉故拖延調查，有逃亡之虞，裁定自6月14日起第三次延長羈押2個月。

王家的女婿因軍中繁忙，11日在得知李惠雯延押後，委託市議員謝志忠發聲，指出完全支持法官延押的裁定，甚至應該延押到判刑定讞，直接入獄執行，不要再出來害人了，做壞事的人都應該要付出法律代價，還給家屬及社會一個公道。

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台中市議員謝志忠也表示，李姓團購主聲稱需施打「續命針」，試圖營造身體狀況不佳的形象，但經法院查明僅為一般營養針，對生命安全無影響，顯見其至今仍毫無悔意，至今繼續「騙、騙、騙」的行徑令人無法接受。

李惠雯涉嫌違反《銀行法》非法經營收受存款業務、《洗錢防制法》一般洗錢，以及刑法詐欺、恐嚇取財、行使偽造準私文書等罪嫌，於2025年11月14日起遭羈押禁見，後續分別於2026年2月及4月兩度裁准延長羈押。

李惠雯近日羈押期滿，台中地院4日進行延押庭，李惠雯對是否延押沒有意見，但辯護人替她請求交保。

不過，合議庭認為，李女在偵查期間曾以「需打針治療身體不適」等理由迴避、拖延檢警調查，顯示有規避司法追訴情形，足認具有逃亡風險。

考量李女涉犯非法吸金、詐欺及恐嚇取財等犯行，對社會造成危害程度非輕，經權衡國家刑事司法權行使、社會公共利益與被告人身自由後，認為持續羈押仍屬必要，若改以交保、責付或限制住居等較輕微手段，尚不足以確保未來審判及執行程序順利進行，因此裁定自6月14日起第三次延長羈押2個月。

豐原五口命案發生在2025年7月2日，王姓一家人被發現集體身亡，檢警追查後發現，王家五口長期不堪遭恐嚇的精神壓力與債務壓迫，而全案主嫌就是「李團長」李惠雯（46歲）。李女採「龐氏騙局」手法，以「團購投資」、「黃金投資」等詐術向豐原王家五口等被害人詐得1536萬5,003元。

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