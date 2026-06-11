逼死豐原5口人！又扯「不打續命針會死」裝病被抓包 議員怒轟：還在騙

記者林意筑／台中報導

主嫌李惠雯詐騙取財，總計吸金達1536萬元。（圖／記者吳泊萱攝影）

台中豐原去年爆發震驚全台的王家五口滅門慘案，主嫌「李團長」李惠雯以龐氏騙局與黃金投資為餌，狠詐王家等12人1500多萬元，事後又逼迫王家人抵押房產還債，害得王家人不堪折磨走上絕路，近期法官再度裁定李女延長羈押2個月。對此曾幫助王家人的台中市議員謝志忠表示，李女曾聲稱「需施打續命針」試圖營造身體狀況不佳的形象，但遭法官查明僅為一般營養針，對生命安全無影響，可見李女毫無悔意，至今仍在「騙、騙、騙」令人無法接受。

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豐原王家人生前曾向台中市議員謝志忠求助。（圖／翻攝畫面）

據檢方調查，主嫌李惠雯透過張姓美容師牽線，向王家大姊、二姊及王母誆稱經營網路團購，主打投資50至100萬元即可每月穩賺10％利潤，且保證還本。王母信以為真，陸續以王父名義開出高額支票，二女兒也刷卡投資。事後李女又慫恿王家人購買黃金投資賺取利潤，但李女拿到黃金後，直接變賣還債及日常開銷。最終王家人察覺異狀、想退出，卻反遭李女恐嚇追討530萬元違約金，被迫抵押房產還債，害得王家5口人不堪重負走上絕路。另外檢方也查出，除了王家外，還有另外7名被害人，李女總計吸金達1536萬元。

經法院審理於上個月進行宣判，一審法官依《非法經營收受存款業務罪》判李女5年4月徒刑，3次《詐欺得利罪》各判刑7月、7月及10月，《恐嚇取財罪》判刑4年6月，綜合考量李女犯罪時間密集性及手段，合併定執行刑為有期徒刑11年，宣告沒收犯罪所得與不法利益。如今李女羈押期將屆滿，但由於李女曾假借「打續命針」名義迴避、拖延檢警調查，讓法官認為有逃避罪責之嫌急有逃亡之虞，最終裁定從6月14日起，延長羈押2月。

對於主嫌李女遭法院裁定延押2月，議員謝志忠強調，完全支持法院。（圖／翻攝畫面）

謝志忠表示，李女曾聲稱「需施打續命針」試圖營造身體狀況不佳的形象，但遭法官查明此「續命針」僅為一般營養針，對生命安全無影響，由此可見李女毫無悔意，至今仍在「騙、騙、騙」。謝志忠強調，完全支持法院延押裁定，確保司法程序順利進行，避免再有任何干擾或風險，甚至應延押至判決定讞後直接入監服刑，付出應有代價，才能真正還給社會公道。

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