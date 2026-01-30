逼死豐原5口求交保！蛇蠍女團長打悲情牌：家中有5子女…法官不准繼續押

記者吳泊萱／台中報導

團購主李女以黃金、團購詐騙逼死王家五口，近日以家中有5子女為由，請求交保或解除禁見，遭法院裁定延押2月。（圖／記者吳泊萱攝影）

去年7月，台中豐原王家五口遇上黃金、團購投資詐騙，被迫抵押房產還債，全家負債累累，集體走上絕路。檢警調查追出團購主李女涉嫌以龐氏騙局，誆騙王家等12人，得手1536餘萬元，全案依詐欺、違反銀行法等罪嫌起訴，求刑15年。近日李女羈押期屆滿，以全部認罪、家中有5名子女為由，請求法院讓她以60萬交保，中院認為李女仍有逃亡、串供之虞，裁定延押禁見2月；可抗告。

檢警調查，團購主李女（45歲）以刷卡買黃金、團購投資等話術誆騙王家5口及其他7名被害人，得手1536餘萬元，其中王家被騙752萬，連名下房產都被迫抵押借貸，又遭李女恐嚇威逼，最終集體走上絕路。檢方痛斥李女手段惡劣，依詐欺、違反銀行法、恐嚇等罪嫌起訴，並求處15年以上徒刑。

李女在偵訊期間，矢口否認詐欺，辯稱都是被害人主動找她投資，並表示將款項都拿去經營網購及其他投資，也有陸續付款給投資人，堅稱自己的做法沒有錯。

但今年1月22日，本案首度開庭時，李女卻改口「全部認罪」，坦承以龐氏手法詐騙投資人，得手1500多萬，其中有8成都拿來償還欠款及日常花用，只有2成用於投資，並強調有意願賠償被害人，請求調解。

王家僅存的二女婿透過委任律師表示，不願意和解，希望法院從重量刑，判李女15年以上徒刑，讓她在獄中完整的贖罪，才對得起5條人命。

近日李女羈押期屆滿，台中地院開庭審理時，李女主張連同偵查時的15萬具保金在內，願以50至60萬交保，並接受電子腳鐐等監控設備。強調自己已認罪，不會與共犯、證人勾串，若有羈押必要，則請求不禁止接見通信。

李女律師也表示，李女在準備程序時已全部認罪，且家中還有5名子女，本身也無逃亡能力，請求法官解除禁止接見通信。

法官認為李女雖然已坦承起訴書中所載的全部犯罪事實，但本案未經審理程序，相關人證、物證均未經調查，考量李女曾在偵查中規避檢警調查的態度，無法完全排除串供可能。

法官指出，本案涉案金額高達1500餘萬元，李女僅提出50至60萬元具保金，恐不足以確保後續審判或執行程序順利進行，因此裁定李女自2月14日起，延長羈押2月，並禁止接見通信。這也代表今年農曆春節，李女將獨自一人在看守所度過，無法接見會客，也無法收取任何物品。

