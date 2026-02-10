逼真防搶演練上場 蘇澳警攜手銀行守護春節金融安全

蘇澳分局在春節前夕舉辦春節防搶演練。（蘇澳分提供）

記者張正量／宜蘭報導

農曆春節將至，金融機構及銀樓等財物集中場所，易成歹徒覬覦目標。為提升金融機構防搶應變能力，宜蘭縣政府警察局蘇澳分局春節前，與土地銀行蘇澳分行共同舉辦「金融機構防搶演練」，透過實境模擬，強化行員通報流程熟悉度及自我防衛意識。

演練假設有兩名蒙面歹徒，持槍闖入銀行營業大廳並開槍威嚇行員交付現金，歹徒得手後迅速逃逸。銀行行員立即啟動警鈴通報警方，蘇澳分局獲報後隨即調派警力到場封鎖現場並進行採證，同時通報嫌犯特徵、犯案車輛及逃逸方向，啟動攔截圍捕機制，由各分駐（派出）所於轄內重要聯外道路部署警力查緝。

廣告 廣告

警方最終於蘇濱路一段成功攔獲涉案車輛，迅速壓制並逮捕兩名歹徒，當場起獲作案槍枝及大量現金贓款。整體演練過程逼真，不僅驗證警方遇案處置與協調能力，也有效提升金融機構應變能量。

蘇澳分局長詹惇貿呼籲，民眾若有提領大額現金需求，可向警方申請護鈔服務；年節期間進出金融機構應提高警覺，遇有搶案保持冷靜並記下嫌犯特徵提供警方。警方也將加強巡邏密度，提高見警率，確保民眾安心過好年。