逼真！雲梯車演練強化飯店防災 周國樑專業配合守護旅客安全

（觀傳媒高屏新聞）【記者宋德威、陳佩琪／高雄報導】近年來國際級演唱會接連在高雄舉辦，吸引大量國內外旅客湧入，表演藝人及高端旅客多選擇入住市區頂級飯店，帶動高雄觀光與住宿品質持續提升。為因應高密度人流可能帶來的公共安全挑戰，並全面提升觀光飯店的災害應變與救災協調能力，高雄市政府消防局於26日舉辦大型消防組合演練，過程緊湊、情境逼真，充分展現官民協力的防災成果。

本次演練模擬飯店發生火災，火勢與濃煙迅速擴散，並設計旅客受困高樓層的緊急狀況。演練一開始即啟動飯店自衛消防編組，進行初期通報、引導疏散及火勢控制，為消防人員到場爭取寶貴時間，成功建構第一道防線。隨後，消防局派遣多輛消防車與雲梯車抵達，迅速成立指揮站，由第二大隊第二中隊中隊長林政寬擔任指揮官，鼓山分隊長鄭志宇負責初期指揮，展現高度分工與默契。

演練高潮為雲梯車升梯至5樓進行高空救援，駕駛精準操作、救援人員迅速接應，成功將受困民眾安全救下，隨即由救護人員完成檢傷分類與初步急救，完整呈現專業且流暢的救援流程。

高雄愛河智選假日酒店營運總監周國樑表示，飯店本身即是公共安全的重要一環，平時落實防災教育與演練，不僅能在第一時間穩定現場、避免混亂，更能有效降低災害風險。他強調，業者與消防單位保持良好溝通與專業配合，是保障旅客生命安全不可或缺的關鍵。

消防局第二大隊大隊長柯佩鳳指出，透過定期、實地且貼近實況的組合訓練，不僅提升消防人員對轄區飯店環境的熟悉度，也能檢視業者防災應變是否確實到位。未來將持續推動公私協力防災機制，為市民與旅客打造更安全、安心的高雄。

高雄市政府消防局於26日舉辦大型消防組合演練，過程緊湊、情境逼真，充分展現官民協力的防災成果。（圖／記者陳佩琪 攝.2025.12.26）

高雄市政府消防局於26日舉辦大型消防組合演練，過程緊湊、情境逼真，充分展現官民協力的防災成果。（圖／記者宋德威 攝.2025.12.26）