逼簽「性愛同意書」！神棍硬上「5女58次」刑罰加總168年…二審判16年

記者吳泊萱／台中報導

神棍劉男以消災解厄為由誘騙5名女信徒與其發生關係，15年內性侵58次，二審遭判刑16年。（示意圖／翻攝自pixabay）

台中一名65歲劉姓男子，2009年接手亡母創立的「西方如來寺」佛堂，誆稱母親升天後成為「無量金菩薩」，可以降駕救世，只要信徒乖乖配合就能消災解厄，並以話術誘騙5名女信徒與其性交，15年內性侵58次，甚至要被害人簽「性愛同意書」。劉男一審遭法院判處10年徒刑，檢察官不服上訴，二審法官認同原判刑過輕，撤銷原判決，改判16年徒刑；全案仍可上訴。

檢警調查，劉男在2009年接手亡母創立的「西方如來寺」佛堂後，宣稱母親升天成為「無量金菩薩」，能幫信徒消災解厄，自己則是「無上之主」，可以窺見他人內心想法與因果命運，擁有「他心通法」神力，要求信徒依其指示行事才能扭轉個人因果，不從者將惹來厄運，輕則破財、感情不順，重則家破人亡。

廣告 廣告

期間5名女信徒，因人生遭逢變故，像是罹癌、感情生變、丈夫外遇前來佛堂求助，竟遭劉男話術誘騙，誆稱必須與他發生性行為才能斷除因果厄運，並恐嚇女信徒若不從，就會加倍倒楣，不但會紅顏薄命，還會當酒家女、被強暴、騙錢等。劉男還強調，「我不是邪魔歪教，和妳性行為，是在幫忙妳」，要求被害人寫性愛同意書。

5名女子因畏懼簽下「性愛同意書」，自2009年起至2024年11月間，15年內分別在佛堂、汽車旅館等地遭劉男性侵58次。直到其中一名被害女子因感情、婚姻及運勢都沒有好轉，鼓起勇氣報案，全案才曝光。

台中地院一審依48個強制性交等罪嫌，判處劉男3年至4年不等刑期，合併應執行10年。檢察官不服上訴，主張劉男犯下48罪，刑罰加總最長刑度達168年11月，最後只判10年，兩者相差甚鉅，一審判決過輕。

二審法官考量劉男利用被害人遭逢人生重大危難之際，對信徒施加心理壓力，強迫信徒與其發生關係長達15年，次數多達58次，至今僅與1名被害人達成調解，一審判刑10年確實過輕，因此撤銷原判決，改判16年徒刑。



三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

砸122萬包養酒女！已婚工程師騙愛被踢爆…酒女「討貞操費」獲賠15萬

9天燒3車！台中火燒車意外頻傳「2死1重傷」…倖存者40％三度燒燙傷

台中男喝茫找嘸回家路！趴路中間「大字型」爽睡5分鐘…超扯畫面曝光

賣1折棒球手套騙錢！詐騙者酸被害人報警沒用…爽喊：1個月賺幾十萬

