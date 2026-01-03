逼經紀人看車上活春宮！寶兒昔遭轟貶低朴娜勑 網不忍：根本先知

記者林汝珊／台北報導

韓國女星朴娜勑日前被兩名離職經紀人爆料職場霸凌，2日又有勁爆發展，朴娜勑曾在經紀人開車載人的時候，直接在後座跟男朋友愛愛，甚至還搞到差點出嚴重車禍，消息一出引起譁然。有網友挖出女星寶兒（BOA）過去因一句話被外界認為有貶低朴娜勑，如今朴娜勑負面消息不斷，不忍直呼：「應該要跟寶兒道歉。」

寶兒先前一句「哥哥（全炫茂）比較可惜」，被認為是在貶低朴娜勑，遭到炎上。（圖／翻攝自IG）

寶兒去年在IG進行直播時，被問及全炫茂與朴娜勑是否交往，寶兒直言「應該沒有」。全炫茂隨後追問：「是覺得朴娜勑比較可惜嗎？」寶兒則回應「哥哥（全炫茂）比較可惜」，引來網友認為是在貶低朴娜勑。對此，寶兒透過平台向大眾及朴娜勑致歉，表示將會好好反省。

如今朴娜勑負面消息不斷被爆出，不少網友認為寶兒根本先知：「寶兒一定知道些什麼」、「真的要跟寶兒道歉才對」、「沒想到寶兒只是說了實話」，引起不少討論。

