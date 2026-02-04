逼繼女口交噁喊：快點幫我用！她隱忍被硬上「拿到帶精保險套」…台中繼父卻被判無罪

女高中生慘遭繼父性侵。示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay

台中市一名男子在繼女就讀高中期間，趁著暑假夜晚威脅逼迫其強制口交，甚至準備了按摩棒、性感內衣等情趣用品，逼迫少女穿上後再發生性行為，而少女為了取得證據只好隱忍到底，最後成功拿到帶有繼父精子的保險套。台中地方法院審理後，認定其中一次發生於暑假期間的強迫口交行為成立，依成年人故意對少年犯強制性交罪，判處繼父有期徒刑4年6月；其餘2次強制性交行為則因證據不足，判決無罪。

暑假夜晚逼繼女口交！法院只判4年6月

根據判決書，阿全（化名）與繼女麗麗（化名）和麗麗母親同住於台中市豐原區某住宅，卻在2024年8月、麗麗升上高中二年級暑假的某天晚上，用兇惡口吻逼迫麗麗：「妳快點幫我用」，隨後強行將麗麗壓頭逼迫口交得逞。

麗麗在偵查與審理中坦承，由於曾遭繼父阿全毆打、威脅，對其心生恐懼，因此也不敢拒絕，即使她一度反抗，也會被打罵或恐嚇「不聽話後果會很慘」，最後只能乖乖照辦。直到某次實習課時，麗麗私下將同班兩名女性好友拉到教室角落，低聲告知自己遭繼父性侵，讓2名女同學得知後也嚇得提醒麗麗一定要前去報警。

不過，麗麗因為過於害怕，也不敢向師長或母親求助：「當時沒有跟媽媽說這件事情，因為我覺得講了，媽媽也不會理我，之前有稍微暗示媽媽說如果我被繼父性侵，她會怎麼樣，她說這種事情不會發生在我身上，叫我不要亂想。」

繼父竟否認強迫口交！法官不信他說法、判刑4年半

對此，阿全雖然坦承曾叫麗麗進行口交，但否認強迫對方，辯稱一切都是麗麗自願，還反控麗麗的控訴前後不一，而且麗麗指控的行為都是在全家可以自由進出任何房間的開放性公共空間發生，再加上麗麗母親也會不定時去看麗麗在做什麼，如果他真的有強迫麗麗，則不可能不被麗麗母親發現任何異狀，因此不能認定他有強制性交犯行，最多只能成立利用權勢性交罪。

不過，台中地院審理後，考量阿全和麗麗是繼父女關係，而未滿18歲的麗麗長期處於阿全的管教與暴力陰影下，很難相信她能基於自由意志做出性行為選擇，認定阿全說詞不足採信。法院指出，阿全身為繼父，未善盡保護與教養責任，反而利用權勢與恐懼侵害未成年人的性自主權，嚴重違反倫理，考量阿全犯後否認犯行、未見悔意，法院依《兒少福利與權益保障法》加重其刑，最終判處阿全有期徒刑4年6月。全案仍可上訴。

另外，檢方還指控阿全曾在2024年夏天，在住處內以生殖器和按摩棒性侵麗麗得逞，甚至強迫麗麗穿上情趣服裝發生性行為。對此，法院審酌後認為，相關指控欠缺足夠證據，無法排除合理懷疑，依法判決無罪。

另外，麗麗為了取得證據，在2025年3月23日晚間再度隱忍繼父強迫發生性行為，過程中還造成脖子抓痕傷勢。這次又DNA鑑定、驗傷資料與阿全坦承發生性行為，但法院查明麗麗與同學的對話記錄後，確認麗麗當時是為了蒐集證據而選擇隱忍，言談中寫下「我要告他性侵未成年」、「我會拿他的保險套和精子」、「對，今天再犧牲最後一次」、「我知道，我會留套子跟裡面的精子」等詞，因此是否屬「違反意願」仍存疑，未達有罪認定標準，這部分也判決無罪。

