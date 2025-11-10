逼讓博愛座！北捷「白髮嬤」雨傘打傷女童 檢起訴建請法官處重刑

記者楊佩琪／台北報導

▲北捷白髮嬤曾姓婦人被控為了逼讓博愛坐，持雨傘打傷女童腳。（圖／資料畫面）

9月間，在台北捷運強逼「Fumi阿姨」讓出優先席反被踹飛的白髮曾姓婦人，於2024年間同樣為逼一對父女起身讓博愛坐，竟持雨傘打傷女童腿部，開庭也屢傳不到被通緝，台北地檢署10日將曾婦依故意對兒童犯傷害等罪起訴。

檢警調查，2023年間，曾姓婦人搭乘捷運中和新蘆線要到民權西路站時，不滿一帶著未成年女兒的李姓男子坐在博愛坐，竟然拿雨傘不斷敲打女童右腳，造成女童右小腿鈍傷。李姓男子因此報案。

廣告 廣告

不過因曾婦開庭屢傳不到，因此被北檢發布通緝，北檢10日依成年人故意對兒童犯傷害、兒童及少年福利與權益保障法起訴，並建請法院加重其刑。

更多三立新聞網報導

和平大苑管委會通知「檢要來」 太子集團連夜藏車君悅、W飯店

太子集團和平大苑11戶管理人30萬交保 北檢將提抗告

在台洗錢45億！連夜藏名車滅證 太子集團在台操盤人、2幹部收押1交保

家寧媽告Andy加重誹謗！過期限沒提再議 不起訴確定

