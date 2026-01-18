逼賣格陵蘭 川普祭關稅殺手鐧

全球暖化，各國都在關注環境問題，但還有另一方面值得注意，是暖化正引發一場極地爭奪戰。南北極、印象大多是天寒地凍，但隨著氣候變遷、冰山消融，裡面暗藏的豐富資源、能源、也逐漸嶄露，所以各國開始搶攻，像是中國大陸、俄羅斯，以科研名義、規避開發限制、接近南極，而美國則鎖定北極。今天頭條重點就要看到美國，為了北極，使出強硬手段，要拿下格陵蘭，因為這座島、地理位置好、天然資源也多，所以宣布，從2月開始，除了它的主權國家、丹麥，還有挪威、瑞典、法國等八國，關稅都要追加10%，假如不願意，那六月還會再提高追加25%。目前外界認為、這是在挑撥離間、分化歐洲，不過歐盟對此、強烈反彈，表示會團結面對。

美國總統川普再度主張美國應取得格陵蘭，並發文宣布，將對支持丹麥、反對美國控制格陵蘭的歐洲國家加徵關稅，引發強烈反彈。

歐盟理事會主席 柯斯塔：「歐盟始終堅定捍衛國際法，目前 我正在協調歐盟成員國，就此問題作出聯合回應。」

川普揚言，自2月起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭與芬蘭，加徵10%關稅，若未同意美國購買格陵蘭，6月起，這項加徵關稅將提高至25%。

美國目前對英國課徵10％的關稅，對歐盟課徵15％的關稅；新一輪關稅預料將疊加在現有關稅之上。儘管美國已在格陵蘭設有一處軍事基地，川普堅稱，由於中國大陸和俄羅斯在北極地區的軍事活動，造成美國國安問題，因此美國擁有格陵蘭至關重要。

美聯社記者：「我們在一艘丹麥海軍艦艇上，這艘艦艇負責在格陵蘭島沿岸巡邏，尋找可疑活動 包括外國船隻，川普總統聲稱格陵蘭島附近海域，到處都是俄羅斯和中國的船隻，但我們訪問了許多當地居民，他們都表示從未見過這些船隻，專家和官員也表示這種說法不實。」

在格陵蘭首府努克，歷來規模最大的抗議行動之一，吸引了努克近四分之一人口參與，格陵蘭總理尼爾森也在其中。

格陵蘭前議員 馬丁努森：「25%的關稅 換得自由世界，代價不算高 對吧，我覺得應該這樣看待這個問題，這是一場爭取自由的鬥爭，是為了北約 是為了自二戰以來，整個西半球一直在為之奮鬥的一切。」

分析人士指出，川普此舉可能是為了選舉政治利益，歐盟官員警告，關稅威脅已使美國與北約盟友關係進一步緊張，也為北極地區安全局勢增添新的變數。

