逼賣格陵蘭！川普祭關稅重擊歐洲4大命脈 專家示警：這產業成重災區

美國總統川普為掌控格陵蘭，對多個歐洲國家祭出關稅威脅，引發國際市場震盪。川普揚言，將對反對美國掌控格陵蘭的英國、丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭及芬蘭等8國加徵關稅，衝擊歐洲主要4大出口產業，相關概念股周一普遍走跌。

根據《CNBC》報導，Tanto Capital聯合創辦人Ozan Özkural指出，川普以關稅作為政治施壓工具並不令人意外，並認為2026年可能成為「美國不願與傳統盟友合作」的一年，相關影響恐波及油價、大宗商品、股市、債券及信貸市場。

廣告 廣告

報導指出，汽車產業成為此次關稅威脅下的首波受害者。歐洲汽車業長期受川普反覆的貿易政策影響，加上產業供應鏈高度全球化，且相當依賴北美生產布局，使其對關稅變動特別敏感。

在歐洲各國中，德國對美國的汽車貿易順差最大，其次為法國與英國。市場反應方面，福斯（Volkswagen）、BMW及賓士（Mercedes-Benz）股價一度下跌超過2.5%，終場跌幅收斂至2%以內。經濟學家Mohit Kumar表示，相關發展對向來被視為歐洲成長引擎的德國經濟構成負面影響，其中化工、工業與汽車產業首當其衝，恐進一步拖累經濟成長。

精品製藥產業受重創 LVMH股價下跌逾2% ​

精品產業過去在貿易摩擦中相對具備定價能力，對關稅戰反應有限，不過市場人士警告，若關稅威脅擴大並引發更廣泛的經濟衰退，精品業也難以置身事外。被川普點名的法國精品集團LVMH股價下跌逾2%，開雲集團（Kering）跌幅超過3%，義大利Burberry下跌超過1%，Brunello Cucinelli跌幅更逾4%。

此外，製藥產業亦被視為潛在重災區。藥品與製藥產品為歐盟對美出口最大宗商品，去年前三季出口額達844億歐元，高於機械零組件的683億歐元及有機化學品的663億歐元。相關個股方面，丹麥諾和諾德（Novo Nordisk）股價下跌逾2%，法國賽諾菲（Sanofi）亦出現約1%的跌幅。

能源產業方面，市場憂心全球需求疲弱、油價走低及供應鏈成本上升等因素，加上美歐貿易戰疑慮，恐對歐洲石油與天然氣企業造成間接衝擊。受此影響，原油價格小幅下跌，歐洲能源股同步走弱。挪威能源公司Equinor跌幅達3.4%，法國TotalEnergies，以及英國Shell與BP跌幅介於1%至1.5%之間。

川普表示，將自2月起對上述8個歐洲國家加徵10%關稅，並計畫自6月起進一步調高至25%。外媒指出，歐洲多國領袖預計近日召開緊急會談，討論可能的應對措施，報復性關稅與更廣泛的經濟反制政策皆在討論範圍內。

更多風傳媒報導

