逼車害自撞？300萬BMW新車「衝撞分隔島」車頭全爛了 肇因疑不單純

記者林意筑／彰化報導

彰化縣花壇鄉驚傳嚴重車禍！14日晚間7時許，有輛新車市價近300萬元的BMW 328轎車因不明原因衝撞分隔島，造成車頭嚴重凹陷毀損，而另輛行駛在旁的休旅車也遭波及，其中BMW轎車駕駛未受傷，不過休旅車駕駛、乘客均受傷送醫，所幸無生命危險。事故撞擊畫面曝光後引發熱議，發現事發當下2輛車幾乎緊貼行駛，懷疑是行車糾紛，初步了解雙方不認識，肇事原因與責任進一步了解中。

BMW轎車突然衝撞上中央分隔島，隨後又撞上休旅車。（圖／翻攝畫面）

經檢視撞擊畫面可見，14日晚間7時許，BMW轎車與休旅車行經花壇鄉東外環道與彰員路二段路口時，BMW轎車突然衝撞上中央分隔島，隨後又撞上休旅車，其中BMW車頭嚴重凹陷受損，車體零件噴飛，現場一片狼藉。

BMW轎車車頭嚴重凹陷毀損。（圖／翻攝畫面）

事故發生後警消人員前往現場處理，發現BMW轎車駕駛並未受傷，休旅車上的女駕駛、乘客則左腳、頸椎受傷，所幸經治療後已無大礙。事故影片曝光後，許多網友認為，2車當時幾乎緊貼行駛，加上BMW轎車突然往前擠休旅車，才導致休旅車往一旁閃開，不禁令人懷疑是否事故發生前曾有行車糾紛。對此警方說明，雙方駕駛不認識，肇事原因與責任進一步了解中。

