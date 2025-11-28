逼近住宅區！警衛JR車站「上廁所」遭熊襲 自行步行報案求助

日本群馬縣沼田市今天（28日）凌晨發生熊襲事件。（翻攝自Google Maps）

日本群馬縣沼田市今天（28日）凌晨發生熊襲事件，一名69歲男性警衛準備離開JR沼田站東口前的公共廁所時，突然遭到熊襲，男子右腳多處被抓傷，所幸傷勢不重，事後他自行前往派出所求助。

據《TBS》報導，警方調查顯示，事發於凌晨1時20分左右。該警衛在公廁內如廁後，剛走到出口，便看到一頭熊從入口探頭往裡看。男子驚嚇之下跌坐在地並往後退，熊隨後朝他撲擊，造成他右腿膝蓋到腳踝間多處抓傷。

男子回憶，當時他大聲呼喊並用力踢腿抵抗，熊在受到驚嚇後迅速離開現場。儘管腿部受傷，但意識清楚，仍能自行步行至站前派出所報案。

事發地點位於住宅區附近，熊於攻擊後未再被發現。警方目前已加強周邊巡邏警戒，提醒附近居民提高警覺，並持續追蹤熊的行蹤。

