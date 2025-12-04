逼近僅1百米！陸戰機東海上空遭「外機挑釁」 僵持逾20分鐘

大陸《解放軍報》今天披露，東部戰區海軍航空兵特種機部隊在一次遠海訓練中，遭遇外機「逼近挑釁」的細節，雙方一度相距不到1百公尺，僵持20分鐘，場面相當驚險。

東部戰區特種機部隊。（圖／翻攝《網易》）

這篇名為《枕戈待旦制勝海天》文章指出，這架特種機在東海一帶上空執行任務時，突遇2架不明外國軍機高速接近。當時這架飛機並無殲擊機伴飛，且所處空域陌生，態勢不利，而對方飛機一度逼近至不到1百公尺，並多次展示機身掛載的飛彈，場面驚險。

報導表示，該機孫姓飛行員立即發出語音警告，帶領機組維持既定航向與高度，繼續向任務空域推進。雙方僵持近20分鐘後，最終抵達預定位置並完成任務。

孫姓飛行員說，「當時我只想著堅決完成任務，高度1米都不能變、航向1度也不能偏。」部隊指揮員則表示，「我們的存在，就是要填補那些偵察難以覆蓋的空白。」

報導指出，該部隊將每次遭遇外軍挑釁的戰術特點、裝備性能逐一記錄分析，形成「方案庫」、「策略集」，把每一次「過招」視為難得的實戰鍛煉。

