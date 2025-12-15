逼迫同性婚、賣房付學費...... 2女開心靈課程 騙4被害者5298萬

〔記者王定傳／台北報導〕「帕拉淨心養生莊園企業社」負責人張淑珺與授課老師陳美妃聯手，規劃「靜心課程」，以不加入就會沒救、死定了、必死無疑，從罹患癌症或遭遇困難的4名學員手中騙得5298萬餘元；另還要求學員結婚以取得財務資訊後，再命學員賣房付學費，另要學員公然猥褻或穿內衣拍攝照片上傳群組，若不服從管教則祭出「自己撞牆、青蛙跳」等處罰，台北地檢署今依強制、詐欺取財、恐嚇取財等罪嫌起訴陳女，張女已歿不起訴。

檢警調查，張女是「帕拉淨心養生莊園企業社」、「新心人類非凡教育訓練有限公司」負責人，與陳女聯手，對外以上述兩公司或「Master Coach新心人類未來學教育發展中心」名義，開設課程招攬學員，其中，張女自稱是「Sauchi」、陳女則是「Shivakari」。

檢警調查，陳女以話術取信被害者、卸下其等心防，隨後就說要介紹假冒具心理學訓練的張女給他們認識，並以張女曾出版「變成為自己的大老闆」一書，且再國外受過「The Bright Path」等心理學訓練博取信任，2人再聯手以不加入課程「就會沒救、死定了、必死無疑」為由，騙被害者加入課程繳交學費合計高達5298萬餘元；檢方統計，4名被害者中，有2人罹患癌症，分別遭詐523萬及684萬，另2人則分別被騙650萬及3440萬元。

不僅如此，等被害者加入課程後，2人就會要求各成員同住在一個房間內，動輒出言辱罵，還涉嫌罔顧學員性向，強命學員同性結婚，以取得被害者財務資訊，再要求賣房付學費，另外還要求學員互相監督、公開猥褻、穿女性內衣拍照上傳群組，若學員不從，就會以「團體規範、心靈鍛鍊、自我突破」為名義，指示學員自行撞牆、青蛙跳、打巴掌，甚至命學員低價當張女母親看護，或是送外賣把報酬當學費，剝削勞動報酬。

