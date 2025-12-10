逼迫立委強修助理費除罪化？國民黨中央稱「尊重黨團」：黨主席不會介入

記者詹宜庭／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案將助理費除罪化，引發跨黨派基層助理炸鍋。外傳國民黨主席鄭麗文事前完全不知情，看到新聞才知道黨秘書長李乾龍宴請藍委時曾拜託修法，並稱「黨中央希望要過」；對此，文傳會主委、藍委吳宗憲今（10日）在中常會後受訪表示，中央並沒有下令黨團做任何事，就是尊重黨團運作，黨主席不會介入這件事。

據了解，11月27日黨秘書長李乾龍在宴請藍委的餐敘中，曾拜託藍委連署修法，並稱「黨中央希望要過」，有許多助理根本不知道立委已簽署提案，更傳出黨主席鄭麗文也是透過新聞才得知此事，事前並未接獲相關訊息。陳玉珍上午受訪指出，主席意見很重要，因為她是黨的最高領導，相關修法黨團會透過今日中常會讓主席知道整個過程，各黨團一向都是以「黨團自主」風格與模式進行。

不過，吳宗憲在中常會後受訪表示，中常會上沒有討論到助理費除罪化議題，且黨中央從頭到尾並沒有下令黨團做任何事，就是尊重黨團運作，黨主席不會介入這件事，也沒有存在黨中央逼迫黨籍立委的事情。

